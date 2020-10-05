Хлопкопрядильная фабрика в Туркменистане произвела продукцию на $7 млн

Хлопкопрядильная фабрика в городе Халач Лебапского велаята Туркменистана с начала текущего года произвела продукцию более 25 миллионов манатов (более $7 миллиона), из которых 9 миллионов (более $2,5 миллиона) — экспортная составляющая. Об этом 3 октября сообщает интернет-издание Türkmen gündogary.

По данным источника, продукция предприятие пользуется высоким спросом в таких странах, как Россия, Турция и Польша.

В 2019 году производство хлопчатобумажного волокна составило 41 миллион 293 тысячи 558 манатов (около $12 миллионов), вместо запланированных 31 миллиона 430 тысяч (около $9 миллионов).

Напомним, в сентябре 2020 года прошла встреча губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина и туркменского посла в РФ Батыра Ниязлиева. Российская сторона проявила интерес к туркменскому текстилю, хлопковолокну и полипропилену.

В Туркменистане принимаются последовательные меры по стимулированию роста текстиля и продвижению её продукции. В Ашхабаде и регионах открываются т новые торговые точки Министерства текстильной промышленности Туркменистана.

Добавим, в Лебапском регионе страны функционируют четыре высокотехнологичных швейных и хлопкопрядильных фабрик. В Халачском этрапе, а также в городах Сейди и Туркменабат хлопкопрядильные фабрики перерабатывают большую часть урожая хлопка собранного с полей и осуществляют производство одного из самого востребованного потребителями товара на мировом рынке. Несомненно, большую часть этой продукции составляет хлопчатобумажная пряжа.