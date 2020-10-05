Киев подготовил план по разрешению ситуации в Донбассе

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 3 октября в эфире телеканала «Украина 24» сообщил, что Киев подготовил план по урегулированию ситуации в Донбассе. По словам чиновника, основной инструмент решения конфликта — проведение местных выборов в регионе.

Ермак заявил, что план уже «лежит на столе». Он отметил, что на данный момент власти ждут «ответа» от своих оппонентов. Госслужащий пояснил, что перед проведением выборов правительство планирует демилитаризовать соответствующие территории, обеспечив там режим безопасности.

По словам главы офиса Зеленского, главное достижение страны в этом году — поддержка Украины со стороны международных партнёров. Он также заострил внимание на том, что война должна быть прекращена на украинских условиях. В этой связи чиновник отметил важность будущей встречи лидеров «Нормандской четвёрки».

Ермак сделал акцент на том, что решения, принятые в рамках Трёхсторонней контактной группы, не несут политических обязательств для Киева, так как это консультационная площадка.

Напомним, что 11 сентября «нормандские советники» договорились не нарушать режим тишины в Донбассе.

В рамках телефонного разговора канцлер Германии Ангела Меркель обещала помочь президенту Владимиру Зеленскому с установлением мира в Донецком регионе.