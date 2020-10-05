Лидеры Узбекистана и Таджикистана обсудили стратегическое партнёрство

Расширение двустороннего партнёрства обсудили 5 октября в ходе телефонного разговора президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

В начале, Мирзиёев тепло поздравил Рахмона – с днём рождения, которому исполнилось 68 лет. В частности, узбекский лидер искренне пожелал ему здоровья, успехов в государственной деятельности.

Стороны также обсудили различные аспекты узбекско-таджикского отношений стратегического партнёрства, основанных на крепких узах многовековой дружбы и добрососедства, общности истории, культуры и традиций

Важно отметить, что президенты высоко оценили плодотворные результаты, состоявшихся в прошлом месяце, ряда двусторонних мероприятий. А именно, успешного проведения 7-го заседания межправительственной комиссии и бизнес-форума, научно-практическая конференция, встречи депутатов и творческой интеллигенции.

В связи с чем, главы государств поручили правительствам двух стран подготовить «дорожную карту» по расширению многопланового сотрудничества.

Также Шавкат Мирзиёев искренне пожелал Эмомали Рахмону успешного проведения важного политического мероприятия в Таджикистане – президентских выборов 11 октября этого года.