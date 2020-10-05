Премьер-министр Казахстана поздравил учителей с их непосредственным праздником

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин 4 октября обратился ко всем представителям благородной профессии. Он поздравил учителей страны с профессиональным праздником — Днём учителя. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе правительства РК.

Глава правительства, адресовав педагогам самые искренние поздравления, отметил, что педагог — одна из самых нелёгких, значимых и востребованных профессий. Святой учительский труд, напрямую влияет на процесс формирования будущего страны, накоплению нравственных и интеллектуальных ценностей у маленьких граждан.

Премьер особо подчеркнул, что в сложившемся непростом этапе истории для страны, отчётливо проявились большая значимость и роль учителей в жизнедеятельности казахстанского общества. В возникших условиях, педагоги в кратчайшие сроки смогли переформатировать свои столь привычные методы работы на новый формат обучения, и продолжать дарить знания юному поколению Родины, оставаясь верными своему первоочередному профессиональному долгу, заявил Мамин.

В завершении послания, Аскар Мамин выразил всей педагогической армии страны глубокую признательность за самоотверженный труд, пожелал здоровья, процветания и больших успехов.