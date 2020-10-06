ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 06 ОКТЯБРЯ - ХРОНИКА

02:30 "Руки прочь от нашей Родины" - в Филадельфии прошла акция армян против империалистической экспансии турецко-фашистских захватчиков

Президент Арцаха подвёл итоги очередного дня войны с Азербайджаном

Араик Арутюнян:

«5 октября Армия обороны Арцаха превосходно справилась со своей боевой задачей и в эти минуты успешно противостоит всем посягательствам противника как в воздухе, так и на земле. Противник несет значительные потери в живой силе и технике.

Террористическая армия Азербайджана сегодня запустила более 100 ракет РСЗО Смерч на столицу Арцаха Степанакерт. К счастью потери были минимальные.

Диаспора уже собрала 50 млн евро в поддержку Арцаха. Единство нашего народа еще раз показывает, что Азербайджан уже потерпел поражение в этой войне. Победа за нами, и пусть никто в этом не сомневается».

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