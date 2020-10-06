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  • 02:31 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 06 ОКТЯБРЯ - ХРОНИКА 
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ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 06 ОКТЯБРЯ - ХРОНИКА

Война в Карабахе
    
02:30 "Руки прочь от нашей Родины" - в Филадельфии прошла акция армян против империалистической экспансии турецко-фашистских захватчиков
02:00 Президент Арцаха подвёл итоги очередного дня войны с Азербайджаном

Араик Арутюнян:

«5 октября Армия обороны Арцаха превосходно справилась со своей боевой задачей и в эти минуты успешно противостоит всем посягательствам противника как в воздухе, так и на земле. Противник несет значительные потери в живой силе и технике.

Террористическая армия Азербайджана сегодня запустила более 100 ракет РСЗО Смерч на столицу Арцаха Степанакерт. К счастью потери были минимальные.

Диаспора уже собрала 50 млн евро в поддержку Арцаха. Единство нашего народа еще раз показывает, что Азербайджан уже потерпел поражение в этой войне. Победа за нами, и пусть никто в этом не сомневается».
00:11 Уничтожение вражеской живой силы.
Доблестная Армия Республики Арцах просто как собак отстреливает нарушителей суверенной границы Республики Арцах! Все кто пришел с мечом, от меча и погибнут!!! 
 

00:09 Канада приостанавливает экспорт товаров военного назначения в Турцию, применяемых в ходе конфликта в Карабахе
00:02 (Главное за 5 октября) Азербайджанские солдаты в армянских казармах нашли смерть!!!! Убито более 200 азербайджанцев, террористов. Противник бежал сломя голову: Шушан Степанян.
 
 
ОПЕРАТИВНУЮ СВОДКУ МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЛАГОДАРЯ НАШИМ КОЛЛЕГАМ В РЕСПУБЛИКЕ АРЦАХ, А ТАКЖЕ ИЗВЕСТНЫХ И ОБЪЕКТИВНЫХ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛОВ: ЭТО BAGRAMYAN26INFOTEKA24ARARATARMENPRESSRe:public of Artsakh и WARGONZO и Abbas Djuma. CПАСИБО ЗА ОПЕРАТИВНУЮ И ОБЪЕКТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.!!! 



  Источник:FMG NEWS

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