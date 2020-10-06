ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 06 ОКТЯБРЯ - ХРОНИКА

02:30 "Руки прочь от нашей Родины" - в Филадельфии прошла акция армян против империалистической экспансии турецко-фашистских захватчиков
02:00 Президент Арцаха подвёл итоги очередного дня войны с Азербайджаном
Араик Арутюнян:
«5 октября Армия обороны Арцаха превосходно справилась со своей боевой задачей и в эти минуты успешно противостоит всем посягательствам противника как в воздухе, так и на земле. Противник несет значительные потери в живой силе и технике.
Террористическая армия Азербайджана сегодня запустила более 100 ракет РСЗО Смерч на столицу Арцаха Степанакерт. К счастью потери были минимальные.
Диаспора уже собрала 50 млн евро в поддержку Арцаха. Единство нашего народа еще раз показывает, что Азербайджан уже потерпел поражение в этой войне. Победа за нами, и пусть никто в этом не сомневается».
00:11 Уничтожение вражеской живой силы.
Доблестная Армия Республики Арцах просто как собак отстреливает нарушителей суверенной границы Республики Арцах! Все кто пришел с мечом, от меча и погибнут!!!
00:09 Канада приостанавливает экспорт товаров военного назначения в Турцию, применяемых в ходе конфликта в Карабахе
00:02 (Главное за 5 октября) Азербайджанские солдаты в армянских казармах нашли смерть!!!! Убито более 200 азербайджанцев, террористов. Противник бежал сломя голову: Шушан Степанян.
Портал Срочных Новостей FMG.NEWS - Это лента главных новостей, 24 часа в сутки, громкие разоблачения, сенсации, интервью, репортажи из горячих точек планеты и все самое интересное со всего мира. Новости из Армении и Нагорно-Карабахской Республики. Новости Грузии, России, Ирана, Турции и Азербайджана. Плюс "Энциклопедия Региона"!
Внимание: При использовании информации, размещенной на сайте FMG.NEWS, активная ссылка на https://fmgnews.info обязательна
Политика конфиденциальности и использования файлов сookie: Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием.
Дополнительную информацию, в том числе об управлении файлами cookie, можно найти здесь: Политика использования файлов cookie