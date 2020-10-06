Заявление МИД Армении относительно заявления глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ





Армения ценит заявление МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором беспрецедентно массовое нападение на мирное население и инфраструктуру в зоне конфликта нагорно-карабахского конфликта осуждено как неприемлемая угроза стабильность региона.





Армения подтверждает необходимость немедленного прекращения боевых действий, о чем МИД Армении уже подчеркивал в своем заявлении от 2 октября 2020. года.





Мы вновь подчеркиваем, что мирному урегулированию и мирному процессу нет альтернативы, и любые попытки разрешения конфликта военными средствами будут решительно предотвращены