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Заявление МИД Армении относительно заявления глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ

 
Заявление МИД Армении относительно заявления глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Армения ценит заявление МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором беспрецедентно массовое нападение на мирное население и инфраструктуру в зоне конфликта нагорно-карабахского конфликта осуждено как неприемлемая угроза стабильность региона.

Армения подтверждает необходимость немедленного прекращения боевых действий, о чем МИД Армении уже подчеркивал в своем заявлении от 2 октября 2020. года.

Мы вновь подчеркиваем, что мирному урегулированию и мирному процессу нет альтернативы, и любые попытки разрешения конфликта военными средствами будут решительно предотвращены


  Источник:FMG NEWS

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