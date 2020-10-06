МОЛНИЯ | Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян выступил с призывом создать новую антитеррористическую коалицию против Азербайджана и Турции

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Сегодня Турция, осуществляющая последовательную подпитку и управление этой сетью, при согласии приспособленческих властей официального Призываю сформировать международную антитеррористическую коалицию: Президент Республики Арцах Араик АрутюнянСегодня Арцах Армения оказались в прямом смысле слова на передовой линии борьбы с международным терроризмом. Однако в данном случае специфика состоит в том, что враг, угрожающий существованию мировой цивилизации, выступил против нашей страны, прикрываясь флагом государства - члена ООН, в составе армии этого государства и зачастую вместо этой регулярной армии. В современном мире, когда невозможно ничего скрыть ни от кого, все воочию увидели и зафиксировали проникновение в Азербайджан международной террористической сети джихадистов. Ни для какого государства в мире уже не секрет, что мишенью этой чудовищной террористической сети является мирное население Арцаха и Армении, наши города и села, наше право жить свободно и распоряжаться своей судьбой.Сегодня Турция, осуществляющая последовательную подпитку и управление этой сетью, при согласии приспособленческих властей официального Баку использует Азербайджан в качестве инструмента для создания нового очага международного терроризма на Южном Кавказе. Уверен, что каждый ответственный участник мировой политической жизни, государство или организация, четко осознают опасные последствия подобных развитий. Мы все еще помним результат стремления джихадистов создать государствоподобное образование в Ираке и Сирии. Все государства мира должны помешать планам Турции превратить Азербайджан в логово терроризма на Южном Кавказе.



Армения и

Арцах сегодня находятся на передовой линии этой борьбы, поскольку достойно приняли брошенный нам вызов. И мы будем бороться до окончательной победы. Но это проблема не только для Армении и Арцаха.

Как президент государства, ведущего борьбу за свою независимость, призываю цивилизованный мир принять активное участие в борьбе с терроризмом. Императивом дня является создание действенной и эффективной международной антитеррористической коалиции.



Уверен, что победа будет за нами.

Обращение адресовано главам государств и главам парламентов * (Армении, России, США, Франции, Германии, Великобритании, Ирана, Египта, Беларуси, Грузии, Китая, Италии, стран НАТО и Евросоюза)