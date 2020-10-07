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Азербайджанские беспилотники начали падать в Грузии

 
Азербайджанские беспилотники падают в Грузии
 
Два азербайджанских беспилотника упали в Кахетии – в пределах грузинского воздушного пространства. В результате данного происшествия никто из жителей сел Удабно и Санавардо никто не пострадал.

С одной стороны это свидетельствует о неосторожности ВС Азербайджана, с другой – к неуважении азербайджанской стороны к границам и воздушному пространству соседней страны, а также безопасности ее граждан. Отметим, что такого рода неуважение демонстрируется Баку далеко не в первый раз, и ранее выражалось даже в отчуждении грузинских приграничных земель.
 
Azerbaijani drones fall in Georgia
 
Two Azerbaijani drones fell in Kakheti - within the Georgian airspace. As a result of this incident, none of the residents of the villages of Udabno and Sanavardo suffered.

On the one hand, this testifies to the negligence of the Azerbaijani Armed Forces, on the other, to the disrespect of the Azerbaijani side to the borders and airspace of the neighboring country, as well as the safety of its citizens. It should be noted that this kind of disrespect has not been demonstrated by Baku for the first time, and earlier it was even expressed in the alienation of Georgian border lands.
საქართველოში აზერბაიჯანული თვითმფრინავები ვარდებიან
 
ორი აზერბაიჯანული თვითმფრინავი დაეცა კახეთში - საქართველოს საჰაერო სივრცეში. ამ ინციდენტის შედეგად, სოფლების უდაბნოსა და სანავარდოს არცერთი მცხოვრები არ დაზარალებულა.

ეს, ერთი მხრივ, მოწმობს აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების დაუდევრობას, მეორეს მხრივ, აზერბაიჯანული მხარის მხრიდან მეზობელი ქვეყნის საზღვრებისა და საჰაერო სივრცის უპატივცემულობას, ასევე მისი მოქალაქეების უსაფრთხოებას. უნდა აღინიშნოს, რომ ამგვარი უპატივცემულობის გამოხატვა ბაქომ პირველად არ გამოავლინა და ეს ადრევე გამოიხატა საქართველოს სასაზღვრო მიწების გასხვისებაში.


  Источник:FMG NEWS

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