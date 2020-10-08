 
  • 09:07 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 08 ОКТЯБРЯ - ХРОНИКА 
  • 23:21 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 07 ОКТЯБРЯ - ХРОНИКА 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 09:07 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 08 ОКТЯБРЯ - ХРОНИКА 
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ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 08 ОКТЯБРЯ - ХРОНИКА

Война в Карабахе
    
8:55 США и Россия на одной стороне в вопросе карабахского урегулирования
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, как передает РИА Новости, заявил, что есть сферы, где Вашингтон и Москва могут и должны сотрудничать
9:00 Никол Пашинян позвонил солдатам на передовую
Премьер-министр Армении проверил, верно ли военнослужащие выполняют предписания СНБ. Младший сержант, с которым и поговорил глава кабмина, надежды Пашиняна оправдал, ведя беседу с крайней осторожностью
9:05 Степанакерт подвергался обстрелам всю ночь
Информационный штаб Арцаха сообщает, что в карабахской столице всю ночь не умолкала канонада
Известно, что дым поднимается в районе электростанции. Перед этим раздалось несколько взрывов, включилась сирена воздушной тревоги
9:07 Да, мы скрываем потери: Алиев признался
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российскому Первому каналу заявил, что Баку специально не сообщает военные потери.
По его словам, информация о потерях является конфиденциальной. 
При этом он обещал, что о потерях будет доложено общественности после окончания активных боевых действий. Отметим что уже на поле боя уничтожено несколько тысяч азербайджанцев.
9:09 Священная отечественная война продолжается. Пусть день будет добрым для нашей армии, — пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.



  Источник:FMG NEWS

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