ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 08 ОКТЯБРЯ - ХРОНИКА

США и Россия на одной стороне в вопросе карабахского урегулирования

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, как передает РИА Новости, заявил, что есть сферы, где Вашингтон и Москва могут и должны сотрудничать

Никол Пашинян позвонил солдатам на передовую Премьер-министр Армении проверил, верно ли военнослужащие выполняют предписания СНБ. Младший сержант, с которым и поговорил глава кабмина, надежды Пашиняна оправдал, ведя беседу с крайней осторожностью 9:00

Степанакерт подвергался обстрелам всю ночь Информационный штаб Арцаха сообщает, что в карабахской столице всю ночь не умолкала канонада Известно, что дым поднимается в районе электростанции. Перед этим раздалось несколько взрывов, включилась сирена воздушной тревоги 9:05

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