ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 08 ОКТЯБРЯ - ХРОНИКА

8:55 США и Россия на одной стороне в вопросе карабахского урегулирования
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, как передает РИА Новости, заявил, что есть сферы, где Вашингтон и Москва могут и должны сотрудничать
9:00 Никол Пашинян позвонил солдатам на передовую
Премьер-министр Армении проверил, верно ли военнослужащие выполняют предписания СНБ. Младший сержант, с которым и поговорил глава кабмина, надежды Пашиняна оправдал, ведя беседу с крайней осторожностью
9:05 Степанакерт подвергался обстрелам всю ночь
Информационный штаб Арцаха сообщает, что в карабахской столице всю ночь не умолкала канонада
Известно, что дым поднимается в районе электростанции. Перед этим раздалось несколько взрывов, включилась сирена воздушной тревоги
9:07 Да, мы скрываем потери: Алиев признался
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российскому Первому каналу заявил, что Баку
специально не сообщает военные потери.
По его словам, информация о потерях является конфиденциальной.
При этом он обещал, что о потерях будет доложено общественности после окончания активных боевых действий. Отметим что уже на поле боя уничтожено несколько тысяч азербайджанцев.
9:09 Священная отечественная война продолжается. Пусть день будет добрым для нашей армии, — пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.