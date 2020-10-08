Наблюдатели СНГ оценили подготовку к выборам в Таджикистане

Международные наблюдатели СНГ подвели промежуточные итоги своей работы в рамках мониторинга выборов президента Таджикистана. По словам главы штаба миссии Евгения Козяка, высокой оценки заслуживают проводимые противоэпидемиологические мероприятия. Об этом 7 октября сообщило ИА «ТАСС».

Козяк отметил, что за всё время наблюдателям удалось посетить все регионы Таджикистана, ознакомиться с работой окружных и участковых избирательных комиссий. Зарубежный специалист подчеркнул, что его поразил уровень организационных работ со стороны Центральной комиссии по выборам и референдумам. В этой связи он напомнил, что аналогичный уровень был и на парламентских выборах, которые состоялись в марте этого года.

Глава миссии СНГ заявил, что таджикские госслужащие очень ответственно подошли к обеспечению избирателей средствами индивидуальной защиты, соблюдению социального дистанцирования, дезинфекции помещений.

На данный момент на постоянной основе в республике работают 7 наблюдателей. Всего в мониторинге выборов принимают участие 96 соответствующих представителей. Они прибыли в Душанбе 21 сентября. В их числе специалисты из РФ, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Молдавии, Республики Узбекистан.

Напомним, что выборы лидера Таджикистана состоятся 11 октября 2020 года. Главным претендентом на пост президента, по мнению эксперта Евгения Кудряца, является нынешний глава государства Эмомали Рахмон.