Служу Отечеству с комфортом: в России начался осенний призыв

По всей стране 1 октября традиционно стартовала осенняя призывная кампания, которая завершится 31 декабря. Для новобранцев этот год станет настоящей школой жизни, возможностью проявить себя и свои способности.

Новая форма, sim-карта, шведский стол – сегодня военная служба сильно отличается от той, что была прежде. В современной российской армии ставка делается на то, чтобы этот год был не повинностью, а важным этапом в биографии. Солдаты находятся на полном обеспечении, проходят обязательную физическую подготовку, осваивают военные специальности и учатся дисциплине.

По многим вопросам руководство армии идет навстречу призывникам. Например, служить стало возможно в родном регионе. Правда, в первую очередь эта привилегия для семейных призывников с детьми и тех, у кого родители достигли пенсионного возраста. Во время увольнений не возбраняется надевать гражданскую одежду. Одним из важных нововведений стала возможность звонить домой по мобильному телефону. Причем перед отправкой к месту службы юноши получают персональные sim-карты.

источник: ptisidiastima.com

Размещаются бойцы преимущественно в отремонтированных казармах, оборудованных душевыми кабинами, стиральными машинами, моющими пылесосами и другой бытовой техникой. Во многих частях установлены системы климат-контроля и дополнительно организованы комнаты отдыха и спортзалы. Спальные пространства укомплектованы новыми кроватями с удобными матрасами, у каждого есть индивидуальная розетка и светильник.

Также на сборных пунктах призывники получают сезонную форму и несессеры со средствами гигиены: расческой, зубной щеткой, дезодорантом и другим предметами первой необходимости. В условиях повышенной эпидемиологической опасности к этому набору добавили индивидуальные маски, перчатки и антисептик. Стоит отметить, что обмундирование создается с учетом опыта ведущих армий мира, для его изготовления применяются новейшие технологии и современные материалы. Обновленная форма не только легкая и прочная, но и комфортная. В этом году комплект для новобранцев дополняется спортивными костюмами, сверхпрочной обувью для спорта и вместительными сумками для личных вещей. Это связано с тем, что на физическую подготовку теперь уделено больше времени: до 25 часов в неделю.

Освободить время как для занятий спортом, так и для учебных лекций удалось благодаря передаче многих хозяйственных работ аутсорсинговым компаниям, в частности, организацию питания. Теперь в военных столовых трудятся только гражданские специалисты от крупных комбинатов. Отмечается, что это повлияло и на качество пищи. Она заметно улучшилась, став не только более питательной, но и просто вкусной. Изменился и принцип работы столовых. Они действуют по системе «шведский стол» с возможностью выбора из нескольких вариантов супов, вторых блюд, гарниров, салатов и напитков. Во многих частях работают салат-бары, где обед можно дополнить свежими и консервированными овощами, а также соусами. Кроме того, примерно раз в месяц представители комбинатов устраивают Дни национальных кухонь, на которых не просто угощают военнослужащих блюда со всего мира, но и рассказывают о культуре и традициях разных народов.

источник: e-news.su

В современной армии у молодых людей появляется реальный шанс освоить полезную специальность, которая пригодится в гражданской жизни. Для кого-то она станет профессией или определит выбор высшего учебного заведения. Кстати, на основании рекомендации командира воинской части после увольнения можно попасть на бесплатные подготовительные отделения некоторых вузов. Кроме того, отслужившие абитуриенты получают право на льготное поступление в государственные высшие учебные заведения как военной, так и гражданской направленности.