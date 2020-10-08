Мобильные операторы в Молдове заявили о готовности сотрудничать с правительством страны

Глава правительства Молдовы Ион Кику 7 октября провёл рабочую встречу с представителями сектора мобильной электронной связи, в ходе которой, были обсуждены вопросы, которые касаются конкурентоспособности этой отрасли и качества предоставляемых гражданам страны услуг. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

В ходе переговоров, премьер-министр подчеркнул, что прозрачность формирования стоимости услуг мобильной связи в республике чрезвычайно важна. Согласно соблюдениям этих условий, правительство планирует оказать необходимую поддержку в этой сфере и обеспечит развитие современной инфраструктуры электронных коммуникаций в Молдове.

По словам Кику, в период распространения пандемии было замечено, что мобильные услуги становятся всё более востребованными.

В свою очередь, представители услуг мобильной связи выразили свою готовность к эффективному сотрудничеству, которое будет способствовать дальнейшему развитию отрасли и обеспечивать качественные услуги по разумным ценам населению молдавской республики.