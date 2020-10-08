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ООН готова быть посредником по мирному урегулированию напряжённой обстановки в Киргизии

  • 08.10.2020, 12:24,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

ООН готова быть посредником по мирному урегулированию напряжённой обстановки в КиргизииГенеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гуттериш 6 октября сделал заявление, где от его имени выступил его пресс-секретарь. В ходе обращения, Гуттериш выразил глубокую обеспокоенность напряжённой обстановкой в Киргизии, где 5 октября вспыхнули протесты из-за прошедших накануне парламентских выборов. Он с сожалением отметил, что в ходе протестов погиб один человек и более сотни получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба центра новостей ООН.

Согласно сообщению, ООН готова поддержать любые усилия, которые направлены на мирное урегулирование ситуации, в том числе через Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Антониу Гуттериш выразил глубокие сожаления в связи с гибелью человека и настоятельно призвал всех участников событий проявлять максимальную сдержанность и не прибегать к насилию.

Кроме того,  генеральный секретарь призвал кыргызстанцев к диалогу и настоятельно рекомендовал договариваться о дальнейших шагах в рамках Конституции.





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