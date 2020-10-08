ООН готова быть посредником по мирному урегулированию напряжённой обстановки в Киргизии

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гуттериш 6 октября сделал заявление, где от его имени выступил его пресс-секретарь. В ходе обращения, Гуттериш выразил глубокую обеспокоенность напряжённой обстановкой в Киргизии, где 5 октября вспыхнули протесты из-за прошедших накануне парламентских выборов. Он с сожалением отметил, что в ходе протестов погиб один человек и более сотни получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба центра новостей ООН.

Согласно сообщению, ООН готова поддержать любые усилия, которые направлены на мирное урегулирование ситуации, в том числе через Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Антониу Гуттериш выразил глубокие сожаления в связи с гибелью человека и настоятельно призвал всех участников событий проявлять максимальную сдержанность и не прибегать к насилию.

Кроме того, генеральный секретарь призвал кыргызстанцев к диалогу и настоятельно рекомендовал договариваться о дальнейших шагах в рамках Конституции.