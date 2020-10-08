«Росатом» поведёт к Северному полюсу «Экспедицию знаний»

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», в рамках образовательно-просветительской программы поддержки талантливых и одарённых школьников, в честь 75-летия атомной промышленности, организовала детский интеллектуальный конкурс. 25 победителей конкурса в августе 2021 года станут участниками 10-дневного арктического приключения – «Экспедиции знаний» на атомном ледоколе.

Участниками онлайн-конкурса, который пройдёт с 28 сентября по 18 октября 2020 года, могут стать ученики 7-10 классов и I курса ССУЗов России. Интернет-конкурс состоит из четырёх этапов, четырёх уровней сложности, по 15 вопросов каждый из области истории, географии, атомной энергетики, физики, химии.

Для того, чтобы попасть в лучшую сотню участников, а затем стать одним из 25 победителей, нужно выполнить все интеллектуальные испытания и пройти творческую часть конкурса. В рамках творческого задания нужно записать короткое видео со своим участием, где ответить на вопрос: «Что я сделаю, когда я попаду на Северный полюс?».

Каждый участник конкурса пройдёт курсы академии «Росатома», занявшие первые 25 мест получат электронные книги с подпиской на цифровую библиотеку, а ещё 75 отличившихся конкурсанта получат в подарок беспроводные наушники с подпиской на аудиобиблиотеку.

Вместе с победителями конкурса в экспедиции примут участие опытные педагоги, талантливые учёные, музыканты, блогеры, которые помогут молодым путешественникам научиться создавать востребованный контент, повысить творческие навыки на мастер-классах от актёров и звёзд шоу-бизнеса, поучаствовать в играх и флешмобах, получить знания на лекциях молодых учёных и популяризаторов науки.