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Глава Белоруссии велел деревопромышленникам отказаться от польского картона

  • 08.10.2020, 14:54,
  • В Мире + Европа » Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Глава Белоруссии велел деревопромышленникам отказаться от польского картонаПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко 6 октября провёл совещание по вопросам деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышлености. Перед представителями этой производственной отрасли, президент поставил задачи — перестать завозить картон из Польши. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В ходе встречи с промышленниками, глава государства напомнил, что страна имеет колоссальные запасы возобновляемых лесных ресурсов, которые необходимо использовать с максимальным эффектом. Президент констатировал, что большинство деревообрабатывающих предприятий модернизированы в современном плане, а в целлюлозно-бумажном секторе реализованы новые проекты с вложением больших финансовых ресурсов.

Президент отметил, что в стране уже давно научились производить «полуфабрикат» — бумагу и целлюлозу. Таким образом, возникает необходимость смотреть дальше. Лидер страны предложил производить картон самим, а не завозить его из Польши, как это было раньше. Президент призвал заняться этим направлением незамедлительно.

Александр Лукашенко, попросил сотрудников производственной отрасли разработать проект установки машины для такого производства, и приступить к изготовлению картона и других упаковочных материалов. Александр Лукашенко выразил пожелание, чтобы все основные работы относительно этой задачи, были выполнены уже в предстоящем году.





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