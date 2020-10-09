 
  • 00:46 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 09 ОКТЯБРЯ - ОБНОВЛЕННО 
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  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 00:46 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 09 ОКТЯБРЯ - ОБНОВЛЕННО 
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ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 09 ОКТЯБРЯ - ОБНОВЛЕННО

Война в Карабахе
    
00:00  C 19:30 по 21:20, в районе Вардениса (территория Армении) уничтожено 7 БПЛА 
противника: Минобороны 
00:07 Парламент Страны Басков принял декларацию, в которой поддержал право народа Арцаха на самоопределение и призвал воздержаться от применения насилия. Как сообщает Арменпресс, за декларацию проголосовало подавляющее большинство парламентариев.

В декларации парламент Страны Басков выражает соболезнования семьям погибших и подтверждает глубокие узы дружбы между баскским и армянским народами.
00:15 В интервью Tv5Monde Никол Пашинян заявил, что ожидает от Франции и президента Макрона признания независимости Нагорного Карабаха
00:21 Турция участвует в Арцахском конфликте: глава МИД Греции

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прокомментировал политику турецких властей в регионе.

Турция участвует в Арцахском конфликте, ее поведение в Средиземном море и на Кипре противоречит международному праву. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после встречи со своим словацким коллегой Иваном Корчком в Братиславе.
00:35 Путин обратился с призывом прекратить боевые действия в Карабахе с целью обмена пленными и телами погибших: РИА
00:37 Главы МИД Армении и Азербайджана приглашены в РФ 9 октября на консультации по Карабаху: Кремль
00:42 Путин после переговоров с Алиевым и Пашиняном сделал официальное заявление по Нагорному Карабаху. Призвал прекратить боевые действия в Карабахе по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными.

Главы МИД Азербайджана и Армении приглашены в Москву для консультаций.
00:45 Текст заявления Президента Российской Федерации Владимира Путина:

«После серии телефонных переговоров с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными.

Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве Министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении».
01:01 Указом президента Республики Арцах Араик Арутюняна, Альберт Оганесян, ставший символом освободительной борьбы армянского народа против террористов и ВС Азербайджана,  награжден медалью «За отвагу». 

Уважаемый Артак! В эти тяжелые дни войны, к сожалению, все наши мысли находятся на поле битвы, поэтому позвольте  выразить мои соболезнования в связи с потерей вашего сына Альберта. Альберту удалось не только нанести противнику большие потери, но и блеснуть своей неумолимой службой. А его знаменитая фотография уникальным образом отражает образ сильного духа армянского народа в этой арцахской войне.
Арцах высоко ценит героизм своего героя и моим указом Альберт Оганесян награжден медалью «За отвагу». 

Альберт и его друзья превыше всего ставят любовь к Родине, армянский народ вместе с Вами должен гордиться своими преданными детьми. 
Сегодня также прочитал Ваше обращение о передаче денег, предназначенных для цветов и венков в последней церемонии прощания с героем, на укрепление Отечества. Я хочу выразить  свое почтение лично Вам  за ваш благородный поступок. Наш народ непобедим, пока у них есть такие дети как вы и ваш сын. 
Честь и Слава всем, кто пал за Родину. 
Честь Имею!
 
Президент Республики Арцах
Араик Арутюнян
 


  Источник:FMG NEWS

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