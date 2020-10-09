Людмила Талабаева обратила внимание Министра внутренних дел России на незаконный оборот древесины

«Наша огромная страна из года в год несет огромные убытки от незаконных заготовки и оборота древесины, что, в свою очередь, также отрицательно сказывается на экономической обстановке. Какие меры принимаются министерством по борьбе с указанными преступлениями? И достаточно ли у МВД России правового инструмента для противодействия и пресечения преступлений в сфере лесного хозяйства?», - спросила министра Людмила Талабаева.

«В Забайкальском крае пресечена деятельность целого преступного сообщества. В него входили граждане России и Китая, которые занимались контрабандой пиломатериалов. Размер ущерба – свыше 2 млрд рублей. Это прямой ущерб, а если здесь еще посчитать экологический ущерб, конечно, сумма будет гораздо больше», - рассказал Владимир Колокольцев.

«Я считаю, что необходима безусловная конфискация орудий преступления (имеется в виду та техника, на которой работают незаконные лесозаготовители). Наша позиция здесь предельно четкая и конкретная: задержаны – соответственно, вне зависимости от того, на кого эта техника оформлена, потому что это является орудием преступления, она должна быть, безусловно, конфискована. И второе наше предложение. Например, незаконно добытая древесина месяцами хранится где-то в тайге, никто за нее не отвечает, сотрудники полиции – где-то за сотни, тысячи километров, не могут ее там охранять, она приобретает товарную негодность, в результате никакого возмещения ущерба государству не происходит. Либо Рослесхоз, либо Росимущество должны отвечать за эту древесину и буквально сразу заниматься ее транспортировкой, охраной, реализацией и так далее», - сообщил Владимир Колокольцев.

В рамках «Правительственного часа» в Совете Федерации, перед сенаторами выступил Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева обратила его внимание на актуальную для всего Дальнего Востока проблему – незаконные вырубки леса.Владимир Колокольцев рассказал, что с начала года органами внутренних дел было задокументировано более тысячи преступлений в сфере лесопромышленного комплекса, это на 7,3 процента больше аналогичного периода прошлого годаПо словам Владимира Колокольцева, 30 сентября было проведено совещание у Президента Российской Федерации, которое впрямую было посвящено вопросу борьбы со всеми нарушениями в сфере лесопромышленного комплекса. Был принят целый ряд мер: усиление контроля, и запрет вывоза так называемого «кругляка» за рубеж. Даны конкретные поручения таможенным органам.Напомним, Людмила Талабаева регулярно поднимает вопросы развития лесного комплекса России. 6 октября в ходе круглого стола на тему «Кадровое обеспечение лесного комплекса: проблемы и пути решения» Людмила Талабаева отметила три ключевых момента в подготовке кадров для лесной отрасли: престиж профессии, обеспеченность жилье, переподготовка кадров.Сенатор подчеркнула, что стоит рассмотреть возможность материального обеспечения молодых специалистов - «подъёмные» в размере не менее 500 тыс. руб. за счёт средств бюджета - разовую выплату молодым специалистам в случае поступления на работу в отдалённые участковые лесничества, после 6-ти месячного стажа работы и наличия положительной характеристики с одновременным обязательством проработать непрерывно не менее 5 лет.