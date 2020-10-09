 
  • 12:09 – Глава Казахстана потребовал пересмотреть цены на лабораторные тесты 
  • 00:38 – Заявление пресс-секретаря МИД РА об обстреле журналистов со стороны Вооруженных сил Азербайджана 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 11:44 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 09 ОКТЯБРЯ - ОБНОВЛЕННО 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 21:25 – В крови азербайджанского рэпера Эльмина Гулиева нашли наркотики | резонансное ДТП 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Людмила Талабаева обратила внимание Министра внутренних дел России на незаконный оборот древесины

  • 09.10.2020, 09:51,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
Людмила Талабаева обратила внимание Министра внутренних дел России на незаконный оборот древесиныВ рамках «Правительственного часа» в Совете Федерации, перед сенаторами выступил Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева обратила его внимание на актуальную для всего Дальнего Востока проблему – незаконные вырубки леса.
«Наша огромная страна из года в год несет огромные убытки от незаконных заготовки и оборота древесины, что, в свою очередь, также отрицательно сказывается на экономической обстановке. Какие меры принимаются министерством по борьбе с указанными преступлениями? И достаточно ли у МВД России правового инструмента для противодействия и пресечения преступлений в сфере лесного хозяйства?», - спросила министра Людмила Талабаева.
Владимир Колокольцев рассказал, что с начала года органами внутренних дел было задокументировано более тысячи преступлений в сфере лесопромышленного комплекса, это на 7,3 процента больше аналогичного периода прошлого года.
«В Забайкальском крае пресечена деятельность целого преступного сообщества. В него входили граждане России и Китая, которые занимались контрабандой пиломатериалов. Размер ущерба – свыше 2 млрд рублей. Это прямой ущерб, а если здесь еще посчитать экологический ущерб, конечно, сумма будет гораздо больше», - рассказал Владимир Колокольцев. 
По словам Владимира Колокольцева, 30 сентября было проведено совещание у Президента Российской Федерации, которое впрямую было посвящено вопросу борьбы со всеми нарушениями в сфере лесопромышленного комплекса. Был принят целый ряд мер: усиление контроля, и запрет вывоза так называемого «кругляка» за рубеж. Даны конкретные поручения таможенным органам.
«Я считаю, что необходима безусловная конфискация орудий преступления (имеется в виду та техника, на которой работают незаконные лесозаготовители). Наша позиция здесь предельно четкая и конкретная: задержаны – соответственно, вне зависимости от того, на кого эта техника оформлена, потому что это является орудием преступления, она должна быть, безусловно, конфискована. И второе наше предложение. Например, незаконно добытая древесина месяцами хранится где-то в тайге, никто за нее не отвечает, сотрудники полиции – где-то за сотни, тысячи километров, не могут ее там охранять, она приобретает товарную негодность, в результате никакого возмещения ущерба государству не происходит. Либо Рослесхоз, либо Росимущество должны отвечать за эту древесину и буквально сразу заниматься ее транспортировкой, охраной, реализацией и так далее», - сообщил Владимир Колокольцев.
Напомним, Людмила Талабаева регулярно поднимает вопросы развития лесного комплекса России. 6 октября в ходе круглого стола на тему «Кадровое обеспечение лесного комплекса: проблемы и пути решения» Людмила Талабаева отметила три ключевых момента в подготовке кадров для лесной отрасли: престиж профессии, обеспеченность жилье, переподготовка кадров.
Сенатор подчеркнула, что стоит рассмотреть возможность материального обеспечения молодых специалистов - «подъёмные» в размере не менее 500 тыс. руб. за счёт средств бюджета - разовую выплату молодым специалистам в случае поступления на работу в отдалённые участковые лесничества, после 6-ти месячного стажа работы и наличия положительной характеристики с одновременным обязательством проработать непрерывно не менее 5 лет.




  •   Просмотров Сегодня: 11


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Украинскую древесину будут продавать на онлайн-аукционах: что это означает и когда стартует
    » Полный список попавших под новые санкции США россиян и компаний из России
    » Армения в списке рекомендуемых туристических направлений МВД России в 2018 году
    » Путин встретился с членами Совбеза
    » Глава МВД России проводит переговоры в Баку
    » Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Сирии
    » Серж Саргсян обсудил с Владимиром Колокольцевым вопросы безопасности
    » Людмила Путина снова вышла замуж
    » Людмила Козлова: "Качество медпомощи не может быть выше качества полученного образования"
    » Людмила Бокова: «В школе всегда останутся два главных человека – учитель и ученик»
    » Людмила Киченок с победы стартовала в парном турнире Уимблдона
    » Владимир Джабаров: "Отношения России с Китаем сверхактуальны"
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Глава Казахстана потребовал пересмотреть цены на лабораторные тесты

    • 12:09
    • 7
    • 0

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 09 ОКТЯБРЯ - ОБНОВЛЕННО

    • 11:44
    • 78
    • 0

    Британия вложит $1,6 млрд в развитие флота Украины

    • 11:10
    • 20
    • 0

    Лидеры Узбекистана и Казахстана выразили надежду на скорую стабилизацию ситуации в Бишкеке

    • 10:51
    • 18
    • 0

    Лукашенко и Путин договорились проработать полное открытие взаимных границ

    • 10:47
    • 19
    • 0

    Людмила Талабаева обратила внимание Министра внутренних дел России на незаконный оборот древесины

    • 09:51
    • 16
    • 0

    Пашинян и Мясникович обсудили предстоящее заседание межправсовета ЕАЭС и Карабах

    • 09:09
    • 20
    • 0

    Заявление пресс-секретаря МИД РА об обстреле журналистов со стороны Вооруженных сил Азербайджана

    • 00:38
    • 40
    • 0

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 08 ОКТЯБРЯ - ХРОНИКА

    • 21:53
    • 284
    • 0

    Глава Белоруссии велел деревопромышленникам отказаться от польского картона

    • 14:54
    • 120
    • 0

    «Росатом» поведёт к Северному полюсу «Экспедицию знаний»

    • 13:18
    • 97
    • 0

    ООН готова быть посредником по мирному урегулированию напряжённой обстановки в Киргизии

    • 12:24
    • 96
    • 0

    Мобильные операторы в Молдове заявили о готовности сотрудничать с правительством страны

    • 11:34
    • 92
    • 0

    Наблюдатели СНГ оценили подготовку к выборам в Таджикистане

    • 09:53
    • 103
    • 0

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 07 ОКТЯБРЯ - ХРОНИКА

    • 23:21
    • 398
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 60433
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 56057
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49535
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 47544
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45225
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39078
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37594
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 35998
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 33737
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 32257
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 26806
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 25006
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 24999
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24769
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22972
    • 0

    Глава Казахстана потребовал пересмотреть цены на лабораторные тесты

    • 12:09
    • 7
    • 0

    Британия вложит $1,6 млрд в развитие флота Украины

    • 11:10
    • 20
    • 0

    Лукашенко и Путин договорились проработать полное открытие взаимных границ

    • 10:47
    • 19
    • 0

    Лидеры Узбекистана и Казахстана выразили надежду на скорую стабилизацию ситуации в Бишкеке

    • 10:51
    • 18
    • 0

    Пашинян и Мясникович обсудили предстоящее заседание межправсовета ЕАЭС и Карабах

    • 09:09
    • 20
    • 0

    Людмила Талабаева обратила внимание Министра внутренних дел России на незаконный оборот древесины

    • 09:51
    • 16
    • 0

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 09 ОКТЯБРЯ - ОБНОВЛЕННО

    • 11:44
    • 78
    • 0

    Заявление пресс-секретаря МИД РА об обстреле журналистов со стороны Вооруженных сил Азербайджана

    • 00:38
    • 40
    • 0

    Глава Белоруссии велел деревопромышленникам отказаться от польского картона

    • 14:54
    • 120
    • 0

    «Росатом» поведёт к Северному полюсу «Экспедицию знаний»

    • 13:18
    • 97
    • 0

    ООН готова быть посредником по мирному урегулированию напряжённой обстановки в Киргизии

    • 12:24
    • 96
    • 0

    Мобильные операторы в Молдове заявили о готовности сотрудничать с правительством страны

    • 11:34
    • 92
    • 0

    Служу Отечеству с комфортом: в России начался осенний призыв

    • 10:39
    • 122
    • 0

    Наблюдатели СНГ оценили подготовку к выборам в Таджикистане

    • 09:53
    • 103
    • 0

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 08 ОКТЯБРЯ - ХРОНИКА

    • 21:53
    • 284
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА