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Пашинян и Мясникович обсудили предстоящее заседание межправсовета ЕАЭС и Карабах

  • 09.10.2020, 09:09,
  • В Мире + Европа Армения
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Пашинян и Мясникович обсудили предстоящее заседание межправсовета ЕАЭС и КарабахПремьер-министр Армении Никол Пашинян 8 октября принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе главы правительства.

Прежде всего, Пашинян затронул, развязанную Азербайджаном войну против Нагорного Карабаха и армян, которые осуществляются при поддержке Турции.

В связи с чем, он подчеркнул, что фактически сегодня Карабах борется и с международным терроризмом, которых напрямую, также курируют турецкие власти.

Кроме того, армянский премьер, приветствует призыв к миру сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и глав России, США и Франции.

– Важно, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, 9 октября в Ереване состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Уверен, что мы успешно продолжим конструктивный диалог для реализации целей и развития ЕАЭС, – отметил Пашинян.

Пашинян и Мясникович обсудили предстоящее заседание межправсовета ЕАЭС и КарабахГлава коллегии ЕЭК выразил благодарность за то, что Армения в сложной ситуации, организовала заседание межправсовета в Ереване – на высоком уровне.

Говоря о совместных мерах по обеспечению экономической стабильности, Мясникович сказал: – «Отмечу успешную реализацию озвученной вами инициативы – создание «зелёного коридора» для импорта критически важных товаров».

Важно отметить, что стороны обсудили перспективы развития союза на основе стратегии евразийской экономической интеграции – до 2025 года.

Ранее стало известно, что глава правительства России Михаил Мишустин прибудет в армянскую столицу для участия в заседании межправсовета ЕАЭС.

В рамках своего визита в Армению, Мясникович и члены коллегии ЕЭК провели встречу с вице-премьером закавказской республики Мгером Григоряном.

Добавим, что пока не подтверждено участие кыргызстанского премьера, так как в стране 5-6 октября прошли, несогласованные акция протеста, против итогов парламентских голосований. В Ереван, также прибудут главы правительств Белоруссии и Казахстана.





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