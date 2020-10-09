Лидеры Узбекистана и Казахстана выразили надежду на скорую стабилизацию ситуации в Бишкеке

– Президенты Узбекистана и Казахстана выразили надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Кыргызстане в соответствии с нормами Конституции и национального законодательства этой страны, – говорится в сообщении.

Телефонные переговоры 7 октября провели руководители Узбекистана и Казахстана. Об этом FMG.NEWS сообщили

Стороны, к тому же обсудили перспективы отношения двух стран, которые основаны на крепких узах многовековой дружбы и добрососедства, а также принципах доверия и взаимовыгодного сотрудничества.

Мирзиёев и Токаев отметили важность принятых мер, совместной борьбы правительств Узбекистана и Казахстана с распространением коронавируса, с целью преодоления негативных последствий коронакризиса.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по развитию совместных программ и проектов в центрально-азиатском регионе, направленных на увеличение товарооборота.

Важно отметить, что международной сообщество признало, прошедшие 4 октября парламентские выборы в Кыргызстане свободными и открытыми.

Однако, уже 5 октября в Бишкеке начались протесты с участием сторонников партий, не прошедших семипроцентный барьер на выборы в парламент. В связи с этим, на улицы столицы вышли несогласные с итогами, затем протестующие незаконно, захватили здания мэрии, парламента и правительства, при этом освободили из СИЗО бывшего руководителя страны Алмазбека Атамбаева.

На сегодняшний день, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке и ведёт переговоры со всеми политическими силами республики, для того чтобы вернуть сложную ситуацию в правовое русло.

По словам российского лидера Владимира Путина, недавно прошедшие выборы в парламент Кыргызстана, призваны состоявшимися различными международными организациями, также он добавил, что российская сторона надеется, что ситуация нормализуется в ближайшее время.