Лукашенко и Путин договорились проработать полное открытие взаимных границ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 7 октября провёл телефонную беседу в президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава Белоруссии, поздравил российского лидера с днём рождения, и далее перешёл к основной повестке. В ходе диалога, стороны договорились отработать вопросы полного открытия общих границ. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-департаменте белорусского лидера.

В целом, тематика беседы двух политиков содержала в себе широкий круг двустороннего взаимодействия и региональных дилемм. Между главами стран, состоялся обстоятельный обмен мнениями о ситуациях в Нагорном Карабахе и Кыргызстане.

Было отмечено, что в этом отношении Беларусь и Россия в едином порыве выступают за скорейшее мирное урегулирование всех политических и территориальных разногласий.

Помимо этого, Минск и Москва уделили большое внимание проблеме повторного распространения коронавирусной инфекции, продемонстрировав крайнюю озабоченность ростом заболеваемости.

Главным направлением разговора, стала тема полного открытия границ между Беларусью и Россией. Лидеры стран, решили поручить исполнительным органам разобраться в ситуации, и отработать все связанные с этим вопросы.