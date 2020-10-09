Британия вложит $1,6 млрд в развитие флота Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский 7 октября с официальным визитом прибыл в Лондон. В его присутствии был подписан меморандум о расширении партнёрства между государствами в военной и военно-технической областях. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Документ предусматривает предоставление Киеву 1,6 млрд долларов (1,25 млрд фунтов стерлингов) со стороны Соединённого Королевства на развитие военно-морского флота Украины. Меморандум был подписан главой минобороны Украины Андреем Тараном и Госсекретарём по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом. Средства будут выделены Британским экспортно-кредитным агентством.

В офисе Зеленского отметили, что данная поддержка поможет урегулировать обостряющуюся ситуацию в Черноморском регионе.

В Лондоне также состоялись обсуждения ситуации с АР Крым. Акцент был сделан на совместной борьбе с гибридными угрозами.

Напомним, что Таран и генсек НАТО Йенс Столтенберг 9 июля обсудили планы по расширению военного присутствия на суше, в море и воздушном пространстве Черноморского региона. Киев также получил финподдержку и технику от Соединённых Штатов в целях укрепления военно-морской мощи.