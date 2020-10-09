Глава Казахстана потребовал пересмотреть цены на лабораторные тесты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 октября обсудил с руководителями госорганов подготовку ко второй волне пандемии коронавируса. В ходе совещания, глава государства потребовал пересмотреть необоснованно высокие цены на тестирование и средства индивидуальной защиты для населения. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

По ходу выступления, лидер страны констатировал опасное ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, и на этом основании поручил государственным ведомствам быть наготове к любым возможным обострениям обстановки. Вскрывая проблемные моменты внутри страны, президент отметил значительное снижение количества тестирования среди граждан.

Глава республики заявил, что, несмотря на созданную в стране разветвлённую сеть лабораторий и снижение во всём мире стоимости медицинской услуги — ПЦР тестирования, в Казахстане на их фоне цены на эту услугу, всё же остаются достаточно высокими (10-18 тысяч тенге). Токаев посчитал, что это неприемлемая сумма для большинства населения. В этом же ключе, президент высказался и о защитных масках, стоимость которых составляет 60 тенге, когда как в России они стоят всего 20 тенге.

В этой связи, Касым-Жомарт Токаев распорядился, чтобы Агентство по защите и развитию конкуренции, провела анализ соответствия таких цен на медицинские услуги и личные защитные средства.