Ашхабад и Ташкент расширят бизнес-партнёрство

В Торгово-промышленных палатах Туркменистана и Узбекистана 7 октября состоялась видеоконференция делового совета двух стран. Стороны обсудили расширение бизнес-контактов по различным направлениям. Об этом сообщило государственное информагентство «Туркменистан сегодня».

Чиновники отметили, что данный формат экономического диалога позволит укрепить взаимодействие в ряде совместных инвестиционных проектах. Акцент был сделан на важности наращивания отношений в сфере текстильной, строительной, химической и электронной промышленности.

Группа компаний Artel выразила заинтересованность в расширении бизнес-связей с компанией Aýdyň gijeler, которая занимается выпуском телевизоров, компьютеров и других девайсов.

Госслужащие и предприниматели также сделали акцент на необходимости укрепления взаимодействия в сфере транспорта и логистики. Внимание было уделено взаимной торговле продовольственной и плодоовощной продукцией. Узбекская сторона также заявила, что готова принять участие в развитии сети транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

Повестка переговоров включала вопросы взаимодействия в сфере здравоохранения и фармацевтики. Была выдвинута инициатива упростить процедуру регистрации лекарств.

Затронув тему сотрудничества в сельском хозяйстве, было отмечено, что узбекская сельхозтехника хорошо проявила себя в климатических условиях Туркменистана.

В мероприятии приняли участие 30 бизнесменов, главы Торгово-промышленных палат Туркменистана и Узбекистана Довлетгельды Реджепов и Адхам Икрамов, а также ряд других чиновников.