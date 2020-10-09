Саадат Кадырову c позором вышвырнули из ТАСС за ксенофобские заявления

Прославившаяся накануне своими ксенофобскими высказываниями глава отдела ТАСС по связям с дипломатическими структурами Саадат Кадырова уволена со своей должности, об этом сообщают источники Инфотека24.



Напомним, что Кадырова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале Россия1 оправдала нанесение авиаудара по христианской церкви Газанчецоц в Шуши и назвала население Арцаха террористами, напомнив слова Путина о том, что "нужно мочить в сортире". Глупость горе-эксперта возмутила всю российскую общественность, присутствующих и ведущего, которые заткнули ее рот сразу же.



Ранее источники, близкие к АП России сообщили, что Кремль видит угрозу в том, что азербайджанский капитал контролирует целый пласт российской медиасферы. Азербайджанская община с ее ресурсами и капиталом воспринимается в России как шестая колонна Турции, против которой будут приняты соответствующие меры.

Позор азербайджанского народа, провокатор и экстремистка получила первое предупреждение. В случае повторения Саадат Кадырову вышвырнут и из России.