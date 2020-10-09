На границе Грузии и Азербайджана прошла масштабная акция протеста партии "Грузинский марш – национальное движение .



Активисты ультранационалистической партии "Грузинский марш – национальное движение" (которая участвует в парламентских выборах) проехали из Тбилиси к монастырю Давид-Гареджи колонной из примерно 20 машин. А затем прошли по приграничной линии – с плакатами "Давид-Гареджи – это Грузия".



Кстати, на выезде из Тбилиси представители "Грузинского марша" успели провести акцию-перформанс у главного офиса бывшей правящей партии "Единое национальное движение".



Они обвинили экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в продаже монастырского комплекса Давида-Гареджи и потребовали снять его партию с предстоящих парламентских выборов, которые должны пройти в стране 31 октября.



Активисты также анонсировали начало масштабных акций протеста на будущей неделе.



Ранее главная прокуратура Грузии заявила о задержании двух человек по делу о демаркации границы с Азербайджаном - сотрудников МИД и МВД страны. Задержанные, бывшие члены комиссии по демаркации границы с Азербаджаном - экс-председатель Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. По делу были допрошены около 60 человек.

Ведомство сообщает, что после распада Советского Союза возникла необходимость в проведении пограничной линии между Грузией и соседними государствами. В этих целях в 1994 году была создана специальная правительственная комиссия, задача которой состояла в проведении делимитации и демаркации границ. В июне 1996 года комиссии Грузии и Азербайджана договорились, что основанием для установления границ послужат установленные в 1938 году административные линии.



По данным прокуратуры, Мелашвили и Ильичева, которые возглавляли процесс демаркации, были обязаны провести картографические работы, найти карты и другие материалы, провести анализ и на этом основании создать альбом карт грузинских границ, но они этого не сделали. Несмотря на то, что в процессе работы они имели под рукой оригинал топографической карты 1937-1938 годов и скрыли его от других членов комиссии. Данная карта была найдена при расследовании в рабочем кабинете Ильичевой. Задержанные использовали при создании альбомов картографические материалы, которые исторически не соответствовали реальной позиции грузинского государства в связи с собственными территориями, отметили в ведомстве.

Прокуратура Грузии провела экспертизу найденной карты. В итоге было установлено, что между Грузией и Азербайджаном, включая период 2007 года, согласованные участки границы не соответствовали изданной в 1937-1938 годах топографической карте. Погрешность составляет около 3,5 тысячи гектаров территории в ущерб Грузии.





Задержанным грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Расследование по делу продолжается.

В апреле 2019 года обострилась обстановка вокруг грузино-азербайджанской границы. Тогда азербайджанские пограничники на несколько дней перекрыли путь к грузинскому монастырю Удабно - части древнейшего грузинского пещерного монастырского комплекса Давид-Гареджи, расположенного на несогласованном участке границы.

После восьмилетнего перерыва, в мае 2020 года, возобновила работу совместная комиссия по делимитации и демаркации грузинско-азербайджанской границы. Эти работы начались в 1996 году. Общая протяженность границы составляет 480 километров, из них согласованы 314 километров.

