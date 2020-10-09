Манас, оставайся с друзьями | СОДРУЖЕСТВО

Центральная Азия как регион в силу своего географического положения часто стоит перед выбором пути своего развития. С одной стороны демократический запад всячески старается развивать здесь свою бурную деятельность, с другой стороны положение между Россией и Китаем постоянно подкидывает странам региона интересные с финансовой точки зрения проекты.

Кыргызстан, как активный участник всего происходящего в регионе, не стоит в стороне, пытаясь найти путь своего самоопределения. Хоть он и не имеет выхода к морю, но наличие общих границ с такими важными политическими игроками в Центральной Азии как Таджикистан, Казахстан и Узбекистан открывает большие перспективы перед киргизским государством. Помимо общих границ эти страны связывают тесные исторические и культурные традиции, которые не раз подвергались испытаниям, но оставались твердыми и непоколебимыми.

Внешняя торговля была и есть основой любых международных экономических отношений. В этой связи Россия и Китай являются важнейшими торговыми партнерами Кыргызстана. Лейтмотивом этих взаимоотношений может стать участие киргизов в масштабном торговом проекте «один пояс – один путь», преференции от которого трудно переоценить. Без сомнения это даст толчок к развитию всего киргизского торгово-промышленного сектора, выведет его на новый, более качественный уровень.

Особняком для Кыргызстана стоит вопрос безопасности, учитывая непростую ситуацию в этом вопросе для региона в целом. И членство страны в Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) является благоприятным фактором для защиты своих границ. ОДКБ давно имеет репутацию стойкого борца с международным терроризмом и наркоторговлей. Обороноспособность Кыргызстана только выиграет от подобного сотрудничества.

В свою очередь страны запада выстраивают отношения с Кыргызстаном на свой манер, применяя излюбленный вариант взаимодействия через свои неправительственные организации, целью которых является развитие демократии в стране. В стране, где этой демократии никогда не было. В стране, которая всегда шла собственным самобытным путем. И запад был очень далек от этого пути, как географически, так и ментально. В отличие от соседей Кыргызстана, западные фонды не оказывают никакой поддержки реальному сектору киргизской экономики, действуя по принципу: «больше слов, меньше дела».

Все указывает на то, что для укрепления стабильности и безопасности в регионе необходимо развивать добрососедские отношения и углублять интеграционные процессы в Центральной Азии, содействовать укреплению таких организаций как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), реализовывать потенциал Кыргызстана во взаимодействии с истинными партнерами. Есть надежда, что пространство СНГ станет надежной площадкой для укрепления экономических, политических, социальных и культурных связей Кыргызстана со своими истинными друзьями и партнерами.

По материалам СОДРУЖЕСТВА