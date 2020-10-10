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Коалиционный щит СНГ – что это: гарантия или иллюзия? | СОДРУЖЕСТВО

 Коалиционный щит СНГ – что это: гарантия или иллюзия? | СОДРУЖЕСТВО
Национальная безопасность является неотъемлемой составляющей суверенитета и независимости любого государства. Еще Наполеон в свое время справедливо заметил, что народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Далеко не все страны могут в одиночку решить задачу по безопасности своих границ собственными силами. И поэтому они вступают в различные союзы и альянсы военного характера.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была основана 7 октября 2002 года в результате подписания соответствующего соглашения в Кишиневе с целью защиты стран-участниц от любых агрессивных воздействий в их адрес. На настоящий момент членами организации являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Одним из важнейших решений ОДКБ стало создание Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР), положительно зарекомендовавших себя на неоднократных совместных учениях организации. На них были показаны высокий уровень боевой подготовки и хорошая скоординированность действий КСБР.
ОДКБ, как и любая амбициозная международная организация, заинтересована в появлении новых членов в своих рядах. Участие в этом перспективном блоке сулит потенциальным новичкам множество преференций: возможность совместных разработок в оборонной сфере, модернизация собственных вооруженных сил и ВПК, надежная защита собственных границ.
Последнее наиболее важно, поскольку в зоне действия ОДКБ много проблемных точек, рискующих перерасти в крупномасштабные военные конфликты. Особняком здесь стоит Афганистан, который является основным источником проблем в Центральной Азии. Именно оттуда исходит большая угроза в виде наркоторговли и международного терроризма. Правительство этой страны пытается решить свои проблемы в том числе и с помощью ОДКБ, где Афганистан уже числится в качестве наблюдателя. И определенные успехи, в виде сокращения наркотрафика в Европу и снижения террористической напряженности, уже достигнуты.
Одним из ключевых положений организации является то, что агрессия в сторону одного члена приравнивается к нападению на весь блок. В этой связи, как и ситуация в Центральной Азии, так и «горячие точки» на Ближнем Востоке только усиливают значение ОДКБ для соседей организации в этих регионах. Им особенно важно тесное сотрудничество с ОДКБ. Ведь в одиночку они никак не смогут противостоять нависшими над ними угрозам.
ОДКБ весьма органичное формирование и его члены никогда не конфликтовали между собой. Также не было зафиксировано ни одного акта агрессии по отношению и к другим государствам на протяжении всего существования данного блока. Тем не менее, организация стремится наращивать свой потенциал и развиваться, ведется работа по привлечению новых членов в свои ряды. ОДКБ, в силу своего географического положения, выступает своего рода воротами между Европой и Азией. А учитывая все происходящее на просторах бывшего Союза в последнее время, для всей Евразии чрезвычайно важно, чтобы эти ворота оставались крепкими и надежными.
 
По материалам СОДРУЖЕСТВА


  Источник:FMG NEWS

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