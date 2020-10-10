ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 10 ОКТЯБРЯ - ОБНОВЛЕННО

[10.10.20 06:58]
Армения и Азербайджан договорились о перемирии:
▪️ прекращение огня в Карабахе вступает в силу сегодня в
12.00 для обмена пленными и телами погибших, конкретные параметры согласуют
отдельно
▪️ стороны приступают к субстантивным переговорам для
скорейшего мирного урегулирования при посредничестве Минской группы ОБСЕ
▪️ переговоры будут идти на основе базовых принципов
урегулирования, подтверждена неизменность форматов
[10.10.20 07:41]
По времени начала перемирия- да, а то что конкретный срок
действия перемирия в заключительном документе все же не указали, даёт больше
надежд, что стороны готовы к более конструктивным переговорам.
https://t.me/ArmenianVendetta/5036
[10.10.20 07:48]
Самое главное, что все же удалось остановить это безумие,
унесшее жизни сотен совсем молодых пацанов.
И нельзя не подчеркнуть роль России, в очередной раз взявшей
переговорный процесс в свои руки.
[10.10.20 07:54]
Субстантивность переговоров это то, чего Армения
избегала
последние 26 лет, со времён бишкекского перемирия, предпочитая сохранения
статуса-кво.
Надеемся у Зограба Мнацаканяна есть определённые
дипломатические козыри, которые позволят Армении иметь положительную для страны переговорную
динамику.
[10.10.20 08:13]
Еще один плюс в том, что несмотря на активные потуги Турции
изменить формат переговоров и стать очередным сопредседателем Минской группы
ОБСЕ, ей это не сделать не удалось.
[10.10.20 09:28]
В Степанакерте опять воздушная тревога, начались обстрелы.
[10.10.20 09:37]
Пресс-конференция президента Арцаха Араика Арутюняна переносится с 10.00 на 17.00, в связи с
договорённостями, подписанными этим утром в Москве.
[10.10.20 10:08]
Азербайджан
подлым образом пытается изменить ситуацию до
12:00, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
По ее словам, участилось использование беспилотников со
стороны ВС Азербайджана, но Армия обороны Карабаха их уничтожает и
останавливает все попытки наступления противника.
[10.10.20 10:16]
Азербайджан
применил ударный БПЛА в направлении сельской
общины Ерицванк, а также поселка Арцваник Капанской области Сюникского региона
Армении. Пострадавших нет.
10:25 В результате довольно долгих переговоров мы смогли зафиксировать, что нам необходимо прекратить огонь, прекратить эту войну, зафиксировать, укрепить это прекращение и только после этого начать говорить о мирном процессе и также подтвердить, что сопредседательство Минской группы остается тем единственным форматом, который является единственно международнопризнанной платформой для переговоров и мирного урегулирования. [Зограб Мнацаканян]
10:30 Противник коварным образом пытается изменить ситуацию до 12:00, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
По ее словам, участилось использование беспилотников со стороны ВС Азербайджана, но Армия обороны Карабаха их уничтожает и останавливает все попытки наступления противника.
[10.10.20 10:19]
ВС Азербайджана нанесли удары с помощью БПЛА по армянским
населенным пунктам, в том числе по деревне
Арцваник Сюникской области Республики Армения. Жертв нет. Сообщила
пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян.
[10.10.20 10:26]
Снова обстрелян Степанакерт, а также территория Армении. И
после этого Армению и Арцах снова будут призывать к переговорам с
Азербайджаном? Напомню, перемирие, о котором главы МИД Армении, Азербайджана и
России договорились ночью, стартует через полтора часа. Почему я не сомневаюсь
в том, что наш враг его нарушит?
[10.10.20 10:27]
‼ Весть об ударе по Гадруту из Ходжалу не просто смешна,
после «победы» Алиева это уже новый рекорд больного воображения. Арцрун Ованнисян.
10:40 Несколько минут назад ВС Азербайджана нанесли ракетные удары по инфраструктуре Степанакерта, жертв нет: омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян
10:45 На юге идут ожесточенные бои
Армия обороны Карабаха сообщает, что после ночного заявления глав МИД Армении, России и Азербайджана ночью было стабильно напряженно.
В настоящее время боевые действия на линии фронта продолжаются с различной интенсивностью. Наиболее ожесточенные бои идут на южном направлении.
11:00 ВС Азербайджана пытаются использовать оставшиеся до перемирия часы, но наша армия героически выполняет свои боевые задачи, успешно отбрасывая все виды атак. Арцрун Ованнисян
11:14 Азербайджанские вооруженные силы в настоящее время перешли к воздушному нападению в большом количестве и широко применяют БПЛА. Противник всячески пытается обеспечить преимущество перед гуманитарным перемирием, но безрезультатно: Арцрун Ованнисян.
12:05 Несколько минут назад по городу Капан (Армения) нанесли ракетный удар. Есть жертвы и пострадавшие: Арцрун
Ованнисян.
12:07 Подразделениям Армии обороны Арцаха приказано прекратить огонь. — Арцрун Ованнисян.
12:17 Снова воздушная тревога в Степанакерте⚡️ Не прошло и 15 минут с начала "перемирия".
12:19 Игнорируя объявленноe 10 октября с 12:00 гуманитарнoe прекращение огня, азербайджанские подразделения в 12:05 предприняли атаку на участок "Карахамбейли".
Подразделения Армии обороны Арцаха предпринимают соответствующие меры по пресечению атаки противника. Шушан Степанян
12:55 Баку уже нарушил перемирие
Арцрун Ованнисян сообщил, что ВС Азербайджана в 12:05 попытались захватить одну из боевых позиций Армии обороны Карабаха, но попытка провалилась
13:02 Подразделения Армии обороны пресекают атаки противника на южном крыле. В то же время, ВС Азербайджана держат под огнем город Гадрут.
Заявление МО Азербайджана о том, что армянская сторона ведет огонь по Тартарскому и Агдамскому районам, является очередной ложью. Шушан Степанян
13:27 Нет никакого перемирия. Бои идут не только на юге. Возле мартакерта тоже слышна артиллерийская канонада. ANNA-NEWS
13:41 Сейчас Алиев целенаправленно пытается дискредитировать Россию и поставить под сомнения роль лично президента Путина, пригласившего глав МИД Армении и Азербайджан
на переговоры в Москву. Нет никаких сомнений в том, что это делается по прямому заданию Турции, стремящейся выдавить Россию с Южного Кавказа и взять на себя ведущую роль и в текущем конфликте. Как будет выглядеть в этом случае "урегулирование", догадаться не сложно. Сейчас Москва просто не имеет права не отреагировать - причем, однозначно и жестко. ARMENIAN STORIES
13:49 Российский военкорр Юрий Котенок, получивший тяжелые ранения в результате ударов по церкви в Шуши, заявил, что они обстрел храма был преднамеренным актом ВС Азербайджана.
Сообщение от Котенка: "Удар 100% был намеренным, еще до нашего приезда над церковью около 20 минут кружил беспилотник, как только мы оказались внутри, почти сразу был нанесён удар", - сказал он.
Напомним, что жизнь военкорра чудом удалось спасти. Сегодня утром он вышел из комы.
13:50 Иран приветствует вступление в силу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и призывает стороны к "предметному диалогу"
Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран высоко ценит конструктивные усилия (https://t.me/SputnikArmenia/8242) России по мирному урегулированию в Карабахе
13:52 К наградам представлены трое армянских военнослужащих
Два командира взвода лейтенант Сасун Акопян и старший лейтенант Артур Абрамян, а также рядовой-наводчик Микаел Манукян представлены для получения медали "За мужество", сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян
13:54 Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили встречу, состоявшуюся вчера в Москве: МИД Турции.
По всей видимости марионетка Байрамов отчитался перед настоящим хозяином и получил рекомендации по плану дальнейших действий.
14:14 Президент Ирана Хасан Рухани позвонил Владимиру Путину, они обсудили ситуацию в Арцахе.