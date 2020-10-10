ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 10 ОКТЯБРЯ - ОБНОВЛЕННО



Армения и Азербайджан договорились о перемирии:



▪️ прекращение огня в Карабахе вступает в силу сегодня в 12.00 для обмена пленными и телами погибших, конкретные параметры согласуют отдельно

▪️ стороны приступают к субстантивным переговорам для скорейшего мирного урегулирования при посредничестве Минской группы ОБСЕ

▪️ переговоры будут идти на основе базовых принципов урегулирования, подтверждена неизменность форматов



[10.10.20 07:41]

По времени начала перемирия- да, а то что конкретный срок действия перемирия в заключительном документе все же не указали, даёт больше надежд, что стороны готовы к более конструктивным переговорам.



https://t.me/ArmenianVendetta/5036



[10.10.20 07:48]

Самое главное, что все же удалось остановить это безумие, унесшее жизни сотен совсем молодых пацанов.



И нельзя не подчеркнуть роль России, в очередной раз взявшей переговорный процесс в свои руки.



[10.10.20 07:54]

Субстантивность переговоров это то, чего



Надеемся у Зограба Мнацаканяна есть определённые дипломатические козыри, которые позволят Армении иметь положительную для страны переговорную динамику.



[10.10.20 08:13]

Еще один плюс в том, что несмотря на активные потуги Турции изменить формат переговоров и стать очередным сопредседателем Минской группы ОБСЕ, ей это не сделать не удалось.



[10.10.20 09:28]

В Степанакерте опять воздушная тревога, начались обстрелы.



[10.10.20 09:37]

Пресс-конференция президента Арцаха Араика Арутюняна переносится с 10.00 на 17.00, в связи с договорённостями, подписанными этим утром в Москве.



[10.10.20 10:08]





По ее словам, участилось использование беспилотников со стороны ВС Азербайджана, но Армия обороны Карабаха их уничтожает и останавливает все попытки наступления противника.



[10.10.20 10:16]



[10.10.20 06:58]▪️ прекращение огня в Карабахе вступает в силу сегодня в 12.00 для обмена пленными и телами погибших, конкретные параметры согласуют отдельно▪️ стороны приступают к субстантивным переговорам для скорейшего мирного урегулирования при посредничестве Минской группы ОБСЕ▪️ переговоры будут идти на основе базовых принципов урегулирования, подтверждена неизменность форматов[10.10.20 07:41]По времени начала перемирия- да, а то что конкретный срок действия перемирия в заключительном документе все же не указали, даёт больше надежд, что стороны готовы к более конструктивным переговорам.https://t.me/ArmenianVendetta/5036[10.10.20 07:48]Самое главное, что все же удалось остановить это безумие, унесшее жизни сотен совсем молодых пацанов.И нельзя не подчеркнуть роль России, в очередной раз взявшей переговорный процесс в свои руки.[10.10.20 07:54]Субстантивность переговоров это то, чего Армения избегала последние 26 лет, со времён бишкекского перемирия, предпочитая сохранения статуса-кво.Надеемся у Зограба Мнацаканяна есть определённые дипломатические козыри, которые позволят Армении иметь положительную для страны переговорную динамику.[10.10.20 08:13]Еще один плюс в том, что несмотря на активные потуги Турции изменить формат переговоров и стать очередным сопредседателем Минской группы ОБСЕ, ей это не сделать не удалось.[10.10.20 09:28]В Степанакерте опять воздушная тревога, начались обстрелы.[10.10.20 09:37]Пресс-конференция президента Арцаха Араика Арутюняна переносится с 10.00 на 17.00, в связи с договорённостями, подписанными этим утром в Москве.[10.10.20 10:08] Азербайджан подлым образом пытается изменить ситуацию до 12:00, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.По ее словам, участилось использование беспилотников со стороны ВС Азербайджана, но Армия обороны Карабаха их уничтожает и останавливает все попытки наступления противника.[10.10.20 10:16] Азербайджан применил ударный БПЛА в направлении сельской общины Ерицванк, а также поселка Арцваник Капанской области Сюникского региона Армении. Пострадавших нет. 10:25 В результате довольно долгих переговоров мы смогли зафиксировать, что нам необходимо прекратить огонь, прекратить эту войну, зафиксировать, укрепить это прекращение и только после этого начать говорить о мирном процессе и также подтвердить, что сопредседательство Минской группы остается тем единственным форматом, который является единственно международнопризнанной платформой для переговоров и мирного урегулирования. [Зограб Мнацаканян]

10:30 Противник коварным образом пытается изменить ситуацию до 12:00, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, участилось использование беспилотников со стороны ВС Азербайджана, но Армия обороны Карабаха их уничтожает и останавливает все попытки наступления противника. 10:30

[10.10.20 10:19] ВС Азербайджана нанесли удары с помощью БПЛА по армянским населенным пунктам, в том числе по деревне Арцваник Сюникской области Республики Армения. Жертв нет. Сообщила пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян. [10.10.20 10:26] Снова обстрелян Степанакерт, а также территория Армении. И после этого Армению и Арцах снова будут призывать к переговорам с Азербайджаном? Напомню, перемирие, о котором главы МИД Армении, Азербайджана и России договорились ночью, стартует через полтора часа. Почему я не сомневаюсь в том, что наш враг его нарушит? [10.10.20 10:27] ‼ Весть об ударе по Гадруту из Ходжалу не просто смешна, после «победы» Алиева это уже новый рекорд больного воображения. Арцрун Ованнисян. 10:40 Несколько минут назад ВС Азербайджана нанесли ракетные удары по инфраструктуре Степанакерта, жертв нет: омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян

На юге идут ожесточенные бои

Армия обороны Карабаха сообщает, что после ночного заявления глав МИД Армении, России и Азербайджана ночью было стабильно напряженно.

В настоящее время боевые действия на линии фронта продолжаются с различной интенсивностью. Наиболее ожесточенные бои идут на южном направлении. 10:45

11:00 ВС Азербайджана пытаются использовать оставшиеся до перемирия часы, но наша армия героически выполняет свои боевые задачи, успешно отбрасывая все виды атак. Арцрун Ованнисян

Азербайджанские вооруженные силы в настоящее время перешли к воздушному нападению в большом количестве и широко применяют БПЛА. Противник всячески пытается обеспечить преимущество перед гуманитарным перемирием, но безрезультатно: Арцрун Ованнисян.

Несколько минут назад по городу Капан (Армения) нанесли ракетный удар. Есть жертвы и пострадавшие: Арцрун 12:05

Ованнисян.

12:07 Подразделениям Армии обороны Арцаха приказано прекратить огонь. — Арцрун Ованнисян.

Снова воздушная тревога в Степанакерте⚡️ Не прошло и 15 минут с начала "перемирия".

12:19 Игнорируя объявленноe 10 октября с 12:00 гуманитарнoe прекращение огня, азербайджанские подразделения в 12:05 предприняли атаку на участок "Карахамбейли".

Подразделения Армии обороны Арцаха предпринимают соответствующие меры по пресечению атаки противника. Шушан Степанян

12:55 Баку уже нарушил перемирие Арцрун Ованнисян сообщил, что ВС Азербайджана в 12:05 попытались захватить одну из боевых позиций Армии обороны Карабаха, но попытка провалилась 12:55

Подразделения Армии обороны пресекают атаки противника на южном крыле. В то же время, ВС Азербайджана держат под огнем город Гадрут. Заявление МО Азербайджана о том, что армянская сторона ведет огонь по Тартарскому и Агдамскому районам, является очередной ложью. Шушан Степанян 13:02

13:27 Нет никакого перемирия. Бои идут не только на юге. Возле мартакерта тоже слышна артиллерийская канонада. ANNA-NEWS





Сообщение от Котенка: "Удар 100% был намеренным, еще до нашего приезда над церковью около 20 минут кружил беспилотник, как только мы оказались внутри, почти сразу был нанесён удар", - сказал он.





Напомним, что жизнь военкорра чудом удалось спасти. Сегодня утром он вышел из комы.



Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран высоко ценит конструктивные усилия (https://t.me/SputnikArmenia/8242) России по мирному урегулированию в Карабахе 13:50 Иран приветствует вступление в силу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и призывает стороны к "предметному диалогу"



Два командира взвода лейтенант Сасун Акопян и старший лейтенант Артур Абрамян, а также рядовой-наводчик Микаел Манукян представлены для получения медали "За мужество", сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян 13:52 К наградам представлены трое армянских военнослужащих



По всей видимости марионетка Байрамов отчитался перед настоящим хозяином и получил рекомендации по плану дальнейших действий. 13:54 Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили встречу, состоявшуюся вчера в Москве: МИД Турции.

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