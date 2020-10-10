Министерства иностранных дел Туркменистана и Грузии провели политические консультации

Седьмые подряд политконсультации между министерствами иностранных дел Грузии и Туркменистана 9 октября прошли в формате видеоконференцсвязи на уровне замминистров. Об этом FMG.NEWS сообщили в МИД Туркменистана.

Туркменскую сторону возглавил замминистра Вепа Хаджиев, грузинскую — замминистра Александр Хвтисиашвили.

В ходе встречи дипломаты обсудили широкий спектр двустороннего и многостороннего взаимодействия, включая совершенствование политической, экономической, гуманитарной, а также двусторонней правовой базы, а также сотрудничество между Туркменистаном и Грузией в рамках международных организаций.

— Хаджиев и Хвтисиашвили подробно обсудили направления развития сотрудничества в сферах торгово-экономической, транспортной, энергетической, логистической, информационных технологий и туризма, — рассказали в ведомстве.

Особое внимание чиновники уделили взаимодействию в рамках международных транспортно-транзитных коридоров. В частности, была подчеркнута важность реализации решений, принятых в многостороннем формате в связи с проектами транспортных маршрутов «Лазуритовый коридор» и «Черное море — Каспийское море».

В завершении встречи участники отметили необходимость начать сотрудничество в области информационных технологий и инноваций, а также создания платформы для всестороннего культурного диалога.

Напомним, 7 сентября текущего года глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в онлайн-режиме провёл встречу со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани. Стороны обсудили развитие сотрудничества в транспортно-транзитной сфере.

Добавим, Туркменистан 29 сентября в онлайн-режиме организовал диалог высокого уровня «Укрепление транспортной соединяемости в регионе СПЕКА и за его пределами в период пандемии коронавируса». Участники рассмотрели вопросы развития многостороннего партнёрства в области транспорта.