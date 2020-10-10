Туркменистан проводит мероприятия по искоренению взяточничества и коррупции

В Ашхабаде 9 октября на заседании Кабинета министров по итогам работы отраслей за девять месяцев 2020 года генпрокурор Батыр Атдаев доложил президенту о проведённой проверке деятельности учреждений сфер культуры и образования республики. По сообщению генпрокурора выявлены случаи злоупотребления служебными полномочиями, получение и передача взяток среди руководящего состава, передаёт ИА «Туркменистан сегодня».

— По результатам проверок, проведённых соответствующими службами, выявлено, что заведующий управлением культуры города Ашхабада, злоупотребляя своими служебными полномочиями, серьёзно нарушал закон. По итогам проведённого расследования он был привлечён к уголовной ответственности и приговором суда ему назначена мера наказания, — сказал Атдаев.

Как отметил генпрокурор, были установлены факты взяточничества в крупных размерах заместителя министра образования по школьным и дошкольным учреждениям Мердана Говшудова, а также злоупотребления служебным положением рядом функционеров регионального и местного управления системы образования.

— Все они привлечены к уголовной ответственности, приговором суда им назначены меры наказания в виде лишения свободы, на добытые ими незаконным путём денежные и другие материальные средства наложен арест, — отметил генпрокурор.

Напомним, Бердымухамедов в одном из заседания госсовета безопасности отметил, что в Туркменистане будет вестись непримиримая борьба с противоправными действиями госслужащих, несмотря на занимаемую ими должность.

― Лица, виновные в коррупции и взяточничестве, будут в соответствии с законом привлечены к ответственности, ― подчеркнул Бердымухамедов.

Стоит отметить, на заседании Кабмина президент подписал Указ об освобождении от должности вице-премьера правительства Пурли Агамырадов за серьёзные недостатки, допущенные в работе. Также Агамырадов освобождён от должности председателя Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней.

Добавим, президент Туркменистана в октябре 2019 года поручил Госсовету безопасности вместе с парламентом подготовить новую редакцию программы по борьбе со взяточничеством и коррупцией.