Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь с 10 октября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 октября сообщил о том, что после длительных переговоров, которые проходили в Москве, между главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном была достигнута договорённость о прекращении нагорно-карабахского вооружённого конфликта в гуманитарных целях. Об этом сообщает

Согласно документу, договорённость о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе вступит в силу 10 октября этого года в 12:00. Ереван и Баку обменяются военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также, телами погибших людей при посредничестве Международного Комитета Красного Креста и в соответствии с правилами данной организации.

Было отмечено, что конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам, с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

Обе стороны подтверждают неизменность форматов переговорного процесса.