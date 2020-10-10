Президент Казахстана поучаствовал в миротворческих учениях

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 8 октября присутствовал как наблюдатель на активной фазе первых в истории ВС Казахстана комплексных миротворческих учений, прошедших в Алматинской области. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

В масштабных учениях, состоявшихся в учебном центре миротворческой подготовки участвовали свыше 1000 солдат и офицеров, более ста единиц военной наземной и воздушной техники. Президента, верховного главнокомандующего, детально проинформировали о функциях Казахстанского миротворческого полка и зоне ответственности при исполнении стратегических миссий.

В рамках посещения военного городка, Каасым-Жомарт Токаев ознакомился с инфраструктурой центра подготовки. Далее, президент оценил ход активных действий учения, в которых были продемонстрированы сноровка и оперативность в военном деле.

После завершения тренировочных манёвров, казахстанский лидер обратился к военнослужащим. Он отметил, что одним из важных дел является охрана мира не только на Родине, но и в остальном мире, в связи с этим, Казахстан регулярно делегирует миротворческие миссии в очаги конфликтов. Для республики сотрудничество в целях укрепления международной безопасности считается главным приоритетом, быть миротворцем — значит быть послом мира, подчеркнул глава государства.