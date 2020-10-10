Туркменистан с ВТО обсудил вопросы вступления в организацию

В Ашхабаде 8 октября в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание Правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных со вступлением Туркменистана во Всемирную торговую организацию. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе туркменского МИД.

Туркменскую сторону представили замминистра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев, руководители и представители ряда министерств и ведомств. Делегацию ВТО возглавила директор Департамента по присоединению Майка Ошикава.

В ходе вебинара участники обсудили «План совместных действий» по взаимосотрудничеству с ВТО. Также стороны рассмотрели проект Плана действий по разработке Меморандума по внешнеторговому режиму страны, подготовленного в рамках технической поддержки АБР.

— Получение статуса наблюдателя, обеспечит гармоничное развитие нацэкономики, укрепление позиций во внешнеторговых отношениях и наращивание многостороннего взаимодействия, — отметили представители Туркменистана.

Также в ходе вебинара туркменская сторона предложила организовать встречу, посвящённому обретению Туркменистаном статуса.

В завершение встречи стороны, рассмотрели приоритетные вопросы касательно продолжения работы по активизации сотрудничества и укрепления партнёрства с ВТО.

Напомним, Туркменистан является 25-й страной-наблюдателем во ВТО. Об этом стало известно 22 июля 2020 года, в ходе заседания генсовета организации в Женеве.

Добавим, что Туркменистан возможность вступления в ВТО изучал с 2013 года. В этих целях в июле 2019 года по поручению президента Бердымухамедова утверждён состав Правительственной комиссии.