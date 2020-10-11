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ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 11 ОКТЯБРЯ - ОБНОВЛЕННО

Война в Карабахе
    
 [11.10.20 00:18]
Ким Кардашьян пожертвовала 1 миллион долларов для Нагорного Карабаха
00:45 Противник сейчас обстреливает Мартуни, Шуши и другие крупные сельские общины Карабаха, сообщил пресс-секретарь президента Ваграм Погосян.

По его словам, действия Азербайджана - проявление неуважения к результатам, достигнутым в России после многочасовых переговоров.

Он призвал дать действиям Азербайджана политическую оценку.
03:15 ВС Азербайджана продолжают держать под обстрелом города Степанакерт, Гадрут, Мартуни и другие населенные пункты. Минобороны Арцаха официально отрицает утверждения Азербайджана о нападении на Гянджу.
04:10  Азербайджан снова использует кассетные боеприпасы против мирного населения Степанакерта. Интенсивный обстрел города продолжается.
09:40 'Не хотят слушать Лаврова, будут слушать Шойгу' - Соловьев
10:05  Мы ожидаем поддержку мирового сообщества в борьбе против международного терроризма не только освещением событий, но и предметно: президент Арцаха Араик Арутюнян
10:10 amation::zАрцах осуществляет свое право на самозащиту. Арцах не будет частью Азербайджана: Араик Арутюнян
10:11 Премьер Армении Никол Пашинян призвал армян во всем мире добиться от мирового сообщества осуждения террористического нападения на Арцах и признания его независимости. Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав видео (то самое, что обнародовал Минобороны) с участием боевиков из Сирии, переброшенных в Азербайджан для борьбы против Нагорного Карабаха.

"Это лицо сегодняшней войны. Турецко-азербайджанский тандем завербовал и направил против Арцаха представителей различных террористических группировок", - написал Пашинян.
10:14 Мы находимся на связи с премьер-министром Армении каждый час, если связь бывает, он осведомлен о всей ситуации, о всех проблемах граждан, и нет вопроса, который тут же не решился бы: Араик Арутюнян
10:15 Если будет такая необходимость, я обращусь к властям Армении с просьбой признать независимость Арцаха, обращусь ко всему миру, и тогда мы увидим, кто является пособником терроризма: Араик Арутюнян
10:15 Президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян поблагодарил президента России Владимира Путина за усилия в достижении мира в Карабахе и назвал действия сопредельной стороны геноцидом армян. 
10:16 Сегодня утром ситуация сравнительно спокойная, но как только продлиться это спокойствие, неизвестно. Вчера мы все засвидетельствовали, что прекращения огня не было: Араик Арутюнян
10:20 :zap:Если за эти 2 дна не будут выполнены договоренности, которые были достигнутые при посредничестве президента России, глав МИД и ОБСЕ, означает, что Азербайджан не уважает международное право. В этом случае, мы пойдем на признание Арцаха. Я объявлю отечественную войну и призову всех армян принять участие не только материально, но и физически. Мы не откажемся от навязанной нам войны: Араик Арутюнян
10:22 - Факт участия международного терроризма в борьбе против народна Арцаха подтвержден в разных форматах - российскими, американскими, французскими властями и структурами. Араик Арутюнян
 [11.10.20 10:35]
Согласно последним данным о потерях ВС Азербаиджана, были поражены еще 3 БПЛА, 2 единиц бронетехники, убито 350 военнослужащих
 
 [11.10.20 10:51]
Израиль и Турция отправляют в Азербайджан беспилотники под видом гуманитарного груза. Но мы все равно победим, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
 [11.10.20 11:55]
Власти Израиля тоже несут ответственность за геноцид, который сейчас осуществляется в отношении армян Арцаха. Они поставляют азербайджанской стороне не только ударные БПЛА, но и специалистов, которые управляют этим смертоносным оружием. Араик Арутюнян
 |11.10.20 12:05|
Военно-воздушные силы Турции вновь возглавляют операции ВВС Азербайджана. Подробности в ближайшее время: Арцрун Ованнисян.
13:10
Арцрун Ованнисян
Пункты воздушного управления турецких ВВС, летящих в воздушном пространстве Турции, руководят турецкими БПЛА, действующими в составе азербайджанских ВВС. БПЛА под прикрытием шести единиц F-16, то есть в их сопровождении, наносят удары по мирному населению и инфраструктуре Арцаха.
13:14
Министерство обороны Арцаха сообщило (https://t.me/texekatvakanshtab/2103) в воскресенье еще о 25 погибших военных в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта.
13:26
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что состав группы стран - посредников по урегулированию нагорнокарабахского конфликта, которую сейчас возглавляют Россия, США и Франция, нуждается в обновлении и что роль Турции в процессе решения конфликта должна быть усилена. ТАСС
 [11.10.20 12:10]
ВВС Турции продолжают руководить воздушными силами Азербаиджана, сообщил Арцрун Ованнисян, обещав скоро представить подробности
 
[11.10.20 12:47]
Алиев снова говорит о выводе армянских войск из Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов незамедлительно  начать переговоры с Ереваном по Карабаху. По его словам, заявление по итогам московских переговоров предполагает вывод армянских сил из зоны конфликта: РИА
 
[11.10.20 12:51]
Беспилотники противника – под прикрытием и при сопровождении шести турецких истребителей F-16 – наносят удары по гражданским объектам и населению Арцаха. Пункты воздушного управления ВВС Турции летают в турецком воздушном пространстве, управляют турецкими беспилотниками, действующими в составе азербайджанских ВВС, — Арцрун Ованнисян.
 
[11.10.20 12:57]
Алиев ещё и хочет увеличения роли Турции в решении конфликта
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что состав группы стран - посредников по урегулированию нагорнокарабахского конфликта, которую сейчас возглавляют Россия, США и Франция, нуждается в обновлении и что роль Турции в процессе решения конфликта должна быть усилена:
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9686109
 
[11.10.20 12:58]
МО опубликовало новый список военнослужащих, погибших при отражении азербайджанской агрессии
 
[11.10.20 13:52]
Ильхам Алиев: Турция должна играть большую роль в регионе Закавказья
 
Президент Азербайджана лелеет надежду, что удастся, вопреки желанию России????????, осуществить вмешательство Турции.
 
[11.10.20 14:39]
100% железобетонное доказательство участия протурецких бандитов из Сирии в нагорно-карабахском конфликте на стороне Азербайджана
(https://t.me/ararathau/3050)
 
[11.10.20 14:55]
Армия обороны Республики Арцах
10 и 11 октября Азербайджан продолжил наносить ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам Арцаха, обстреливая гражданскую инфраструктуру и мирное население. Армия обороны Республики Арцах привержена достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня. Если Азербайджан продолжит нарушать режим гуманитарного перемирия и прибегнет к наступательным действиям, ответ Армии обороны будет несоразмерно жестким.
 
[11.10.20 14:57]
ЭКСКЛЮЗИВ Специальный репортаж @wargonzo из Гадрута Кадры зачистки окрестностей Особенно рекомендуется к просмотру тем, кто пишет, что в городе азербайджанская армия
15:25 Парламент Арцаха призвал власти Армении, России и Ирана сформировать совместный антитеррористический координационный центр
15:51 Спикер Национального собрания РА Арарат Мирзоян считает международное признание права Арцаха на самоопределение единственным способом обеспечить право арцахских армян на жизнь и безопасность.

Как сообщает Арменпресс, Арарат Мирзоян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Международное признание права Арцаха на самоопределение - единственный способ обеспечить право арцахских армян на жизнь и физическую безопасность. Мир должен признать это», - написал спикер НС РА.
16:00 Если Азербайджан продолжит нарушать режим прекращения огня в гуманитарных целях и начнет наступательные операции, реакция Армии обороны будет непропорционально жесткой. 

С таким заявлением  выступила Армия обороны Арцаха.

«10 и 11 октября Азербайджан продолжал ракетный и артиллерийский  обстрел мирных населенных пунктов в Арцахе, поражая гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. Армия обороны Республики Арцах привержена достигнутому соглашению о прекращении огня в гуманитарных целях. Если Азербайджан продолжит нарушать гуманитарный режим прекращения огня  и начнет наступательные операции, ответ Армии обороны будет несоразмерно жестким», - говорится в заявлении Армии обороны Арцаха.



  Источник:FMG NEWS

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