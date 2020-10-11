ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 11 ОКТЯБРЯ - ОБНОВЛЕННО

[11.10.20 00:18]

Ким Кардашьян пожертвовала 1 миллион долларов для Нагорного Карабаха 00:45 Противник сейчас обстреливает Мартуни, Шуши и другие крупные сельские общины Карабаха, сообщил пресс-секретарь президента Ваграм Погосян.



По его словам, действия Азербайджана - проявление неуважения к результатам, достигнутым в России после многочасовых переговоров.



Он призвал дать действиям Азербайджана политическую оценку. 03:15 ВС Азербайджана продолжают держать под обстрелом города Степанакерт, Гадрут, Мартуни и другие населенные пункты. Минобороны Арцаха официально отрицает утверждения Азербайджана о нападении на Гянджу.

Азербайджан снова использует кассетные боеприпасы против мирного населения Степанакерта. Интенсивный обстрел города продолжается. 04:10

09:40 'Не хотят слушать Лаврова, будут слушать Шойгу' - Соловьев

10:05 Мы ожидаем поддержку мирового сообщества в борьбе против международного терроризма не только освещением событий, но и предметно: президент Арцаха Араик Арутюнян

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Арцах осуществляет свое право на самозащиту. Арцах не будет частью Азербайджана: Араик Арутюнян

Премьер Армении Никол Пашинян призвал армян во всем мире добиться от мирового сообщества осуждения террористического нападения на Арцах и признания его независимости. Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав видео (то самое, что обнародовал Минобороны) с участием боевиков из Сирии, переброшенных в Азербайджан для борьбы против Нагорного Карабаха.



"Это лицо сегодняшней войны. Турецко-азербайджанский тандем завербовал и направил против Арцаха представителей различных террористических группировок", - написал Пашинян. 10:11

10:14 Мы находимся на связи с премьер-министром Армении каждый час, если связь бывает, он осведомлен о всей ситуации, о всех проблемах граждан, и нет вопроса, который тут же не решился бы: Араик Арутюнян

10:15 Если будет такая необходимость, я обращусь к властям Армении с просьбой признать независимость Арцаха, обращусь ко всему миру, и тогда мы увидим, кто является пособником терроризма: Араик Арутюнян

10:15 Президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян поблагодарил президента России Владимира Путина за усилия в достижении мира в Карабахе и назвал действия сопредельной стороны геноцидом армян.

Сегодня утром ситуация сравнительно спокойная, но как только продлиться это спокойствие, неизвестно. Вчера мы все засвидетельствовали, что прекращения огня не было: Араик Арутюнян

:zap: Если за эти 2 дна не будут выполнены договоренности, которые были достигнутые при посредничестве президента России, глав МИД и ОБСЕ, означает, что Азербайджан не уважает международное право. В этом случае, мы пойдем на признание Арцаха. Я объявлю отечественную войну и призову всех армян принять участие не только материально, но и физически. Мы не откажемся от навязанной нам войны: Араик Арутюнян 10:20

10:22 - Факт участия международного терроризма в борьбе против народна Арцаха подтвержден в разных форматах - российскими, американскими, французскими властями и структурами. Араик Арутюнян



Согласно последним данным о потерях ВС Азербаиджана, были поражены еще 3 БПЛА, 2 единиц бронетехники, убито 350 военнослужащих

[11.10.20 10:51]

Израиль и Турция отправляют в Азербайджан беспилотники под видом гуманитарного груза. Но мы все равно победим, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

[11.10.20 11:55]

Власти Израиля тоже несут ответственность за

[11.10.20 10:35]Согласно последним данным о потерях ВС Азербаиджана, были поражены еще 3 БПЛА, 2 единиц бронетехники, убито 350 военнослужащих[11.10.20 10:51][11.10.20 11:55]Власти Израиля тоже несут ответственность за геноцид , который сейчас осуществляется в отношении армян Арцаха. Они поставляют азербайджанской стороне не только ударные БПЛА, но и специалистов, которые управляют этим смертоносным оружием. Араик Арутюнян

|11.10.20 12:05|

Военно-воздушные силы Турции вновь возглавляют операции ВВС Азербайджана. Подробности в ближайшее время: Арцрун Ованнисян.



13:10

Арцрун Ованнисян Пункты воздушного управления турецких ВВС, летящих в воздушном пространстве Турции, руководят турецкими БПЛА, действующими в составе азербайджанских ВВС. БПЛА под прикрытием шести единиц F-16, то есть в их сопровождении, наносят удары по мирному населению и инфраструктуре Арцаха.

13:14

Министерство обороны Арцаха сообщило (https://t.me/texekatvakanshtab/2103) в воскресенье еще о 25 погибших военных в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта.

13:26

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что состав группы стран - посредников по урегулированию нагорнокарабахского конфликта, которую сейчас возглавляют Россия, США и Франция, нуждается в обновлении и что роль Турции в процессе решения конфликта должна быть усилена. ТАСС





ВВС Турции продолжают руководить воздушными силами Азербаиджана, сообщил Арцрун Ованнисян, обещав скоро представить подробности



[11.10.20 12:47]

Алиев снова говорит о выводе армянских войск из Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что



[11.10.20 12:51]

Беспилотники противника – под прикрытием и при сопровождении шести турецких истребителей F-16 – наносят удары по гражданским объектам и населению Арцаха. Пункты воздушного управления ВВС Турции летают в турецком воздушном пространстве, управляют турецкими беспилотниками, действующими в составе азербайджанских ВВС, — Арцрун Ованнисян.



[11.10.20 12:57]

Алиев ещё и хочет увеличения роли Турции в решении конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что состав группы стран - посредников по урегулированию нагорнокарабахского конфликта, которую сейчас возглавляют Россия, США и Франция, нуждается в обновлении и что роль Турции в процессе решения конфликта должна быть усилена:

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9686109



[11.10.20 12:58]

МО опубликовало новый список военнослужащих, погибших при отражении азербайджанской агрессии



[11.10.20 13:52]

Ильхам Алиев: Турция должна играть большую роль в регионе Закавказья



Президент Азербайджана лелеет надежду, что удастся, вопреки желанию России????????, осуществить вмешательство Турции.



[11.10.20 14:39]

100% железобетонное доказательство участия протурецких бандитов из Сирии в нагорно-карабахском конфликте на стороне Азербайджана

(https://t.me/ararathau/3050)

[11.10.20 12:10]ВВС Турции продолжают руководить воздушными силами Азербаиджана, сообщил Арцрун Ованнисян, обещав скоро представить подробности[11.10.20 12:47]Алиев снова говорит о выводе армянских войск из КарабахаПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном по Карабаху. По его словам, заявление по итогам московских переговоров предполагает вывод армянских сил из зоны конфликта: РИА[11.10.20 12:51]Беспилотники противника – под прикрытием и при сопровождении шести турецких истребителей F-16 – наносят удары по гражданским объектам и населению Арцаха. Пункты воздушного управления ВВС Турции летают в турецком воздушном пространстве, управляют турецкими беспилотниками, действующими в составе азербайджанских ВВС, — Арцрун Ованнисян.[11.10.20 12:57]Алиев ещё и хочет увеличения роли Турции в решении конфликтаПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что состав группы стран - посредников по урегулированию нагорнокарабахского конфликта, которую сейчас возглавляют Россия, США и Франция, нуждается в обновлении и что роль Турции в процессе решения конфликта должна быть усилена:https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9686109[11.10.20 12:58]МО опубликовало новый список военнослужащих, погибших при отражении азербайджанской агрессии[11.10.20 13:52]Ильхам Алиев: Турция должна играть большую роль в регионе ЗакавказьяПрезидент Азербайджана лелеет надежду, что удастся, вопреки желанию России????????, осуществить вмешательство Турции.[11.10.20 14:39]100% железобетонное доказательство участия протурецких бандитов из Сирии в нагорно-карабахском конфликте на стороне Азербайджана(https://t.me/ararathau/3050)



Армия обороны Республики

10 и 11 октября



[11.10.20 14:57]

ЭКСКЛЮЗИВ Специальный репортаж @wargonzo из Гадрута Кадры зачистки окрестностей Особенно рекомендуется к просмотру тем, кто пишет, что в городе азербайджанская армия

[11.10.20 14:55]Армия обороны Республики Арцах 10 и 11 октября Азербайджан продолжил наносить ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам Арцаха, обстреливая гражданскую инфраструктуру и мирное население. Армия обороны Республики Арцах привержена достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня. Если Азербайджан продолжит нарушать режим гуманитарного перемирия и прибегнет к наступательным действиям, ответ Армии обороны будет несоразмерно жестким.[11.10.20 14:57]ЭКСКЛЮЗИВ Специальный репортаж @wargonzo из Гадрута Кадры зачистки окрестностей Особенно рекомендуется к просмотру тем, кто пишет, что в городе азербайджанская армия

15:25 Парламент Арцаха призвал власти Армении, России и Ирана сформировать совместный антитеррористический координационный центр

Спикер Национального собрания РА Арарат Мирзоян считает международное признание права Арцаха на самоопределение единственным способом обеспечить право арцахских армян на жизнь и безопасность.

Как сообщает Арменпресс, Арарат Мирзоян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Международное признание права Арцаха на самоопределение - единственный способ обеспечить право арцахских армян на жизнь и физическую безопасность. Мир должен признать это», - написал спикер НС РА. 15:51

Если Азербайджан продолжит нарушать режим прекращения огня в гуманитарных целях и начнет наступательные операции, реакция Армии обороны будет непропорционально жесткой.

С таким заявлением выступила Армия обороны Арцаха.

«10 и 11 октября Азербайджан продолжал ракетный и артиллерийский обстрел мирных населенных пунктов в Арцахе, поражая гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. Армия обороны Республики Арцах привержена достигнутому соглашению о прекращении огня в гуманитарных целях. Если Азербайджан продолжит нарушать гуманитарный режим прекращения огня и начнет наступательные операции, ответ Армии обороны будет несоразмерно жестким», - говорится в заявлении Армии обороны Арцаха. 16:00





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