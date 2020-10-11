Азербайджан снова стреляет в армянских детей | Лицо Варваров

С 27 сентября до сегодняшнего дня Вооруженные силы Азербайджана, грубо нарушив основные нормы и принципы Женевских конвенций 1949 года, подвергли ракетному обстрелу столицу Нагорно-Карабахской Республики самый крупный по величине армянский город в Республике Арцах
город Степанакерт, где проживает более 100 тыс. мирных жителей.
В результате обстрела кассетные ракеты попадают в многоквартирные и собственные жилые дома в центральной части Степанакерта. Погибли и тяжело ранены много мирных жителей. Пострадали старики, дети, женщины. У большинства армян бесчеловечные обстрелы по мирным жителям из точных израильских беспилотников вызывает параллели с геноцидом Армян 1915 года. Тогда в 1915 1992 году турецкие и азербайджанские палачи хладнокровно расправились с мирным гражданским населением как в Западной Армении, так и в Восточной Армении. Азербайджанские варвары и мразь истребили детей, женщин и стариков от Стамбула до Еревана. Вероломная кровавая акция азербайджанских военных подразделений вызвала справедливое осуждение всей мировой и армянской общественности, требующей возобновления боевых действий.
Cерьезно повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.
Безнаказанность Азербайджана подталкивает ее к дальнейшим военным преступлениям. Нарушая гуманитарное перемирие, Азербайджан
произвела беспорядочный обстрел густонаселенной жилой части Степанакерта, Шуши, Мартуни и Гадрута. Азербайджан
прикрывается гуманитарным прекращением огня, чтобы атаковать мирных жителей Республики Арцах
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Ракетные обстрелы с применением запрещенных снарядов продолжаются до сих пор. Азербайджан
это террористической государство и ком в горле международного демократического сообщества. Необходимо остановить военного преступника Ильхам Алиева!!!