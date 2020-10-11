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Обстрел Степанакерта Азербайджаном: еще один акт геноцида против армянского народа.

 Обстрел Степанакерта Азербайджаном: еще один акт геноцида против армянского народа.
Политика вандализма и варварства Азербайджана в отношении мирного населения Республики Арцах продолжается.
«Политика вандализма и варварства Азербайджана в отношении мирного населения Республики Арцах продолжается. Это еще один акт геноцида против армянского народа, свидетелями которого мы уже стали во времена Геноцида Армян в 1915 году»
 
Отдел Политики
FMG.NEWS


  Источник:FMG NEWS

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