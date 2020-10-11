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ЗАЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ

 ЗАЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
Как известно, власти Баку, по явному указу Турции, 27 сентября инициировали очередную широкомасштабную агрессию против Республики Арцах, возобновив активные военные действия, в ходе которых при содействии Турции в регион проникли международные террористы и представители различных экстремистских группировок из Сирии, Ирака, Ливии и других регионов. Этот, уже широко известный факт подтверждают не только авторитетные международные организации и СМИ, но и различные официальные лица ряда государств, в том числе России, Франции, Ирана, Сирии.

Очевидно, что международный терроризм, пользуясь недальновидной и краткосрочной политикой бакинских властей, после крупного поражения в Сирии, посредством властей Турции, пытается утвердиться в этом регионе и превратить его в новый террористический центр, что является прямой угрозой безопасности и территориальной целостности не только Арцаха, но и непосредственно прилегающих государств - Армении, России, Ирана, создавая новые зоны нестабильности в регионе.

Власти Турции и Баку, увлеченные одержимостью уничтожить Арцах любой ценой, не осознают, что если привлечение террористов в этот регион, покровительство, содействие созданию с их стороны соответствующих опорных пунктов и создание соответствующих условий для развертывания деятельности, в краткосрочной перспективе угрожают Арцаху, то в долгосрочной перспективе это глобальная угроза и региональным государствам, и международной безопасности, и самому мирному населению Азербайджана.

Национальное Собрание Республики Арцах, подчеркивая важность регионального мира, безопасности, выгодного сотрудничества и борьбы между государствами региона с международным терроризмом, призывает власти Армении, России и Ирана:

1. Осудить использование Азербайджаном международных террористических группировок и их представителей в военной агрессии против Арцаха

2. Создать совместный антитеррористический координационный центр для выявления и разработки совместных планов по нейтрализации проникших в этот регион международных террористов, пунктов их размещения и соответствующих военных баз

3. Создать совместную антитеррористическую коалицию для оперативной и эффективной физической нейтрализации проникших в этот регион террористов и их группировок.



  Источник:FMG NEWS

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