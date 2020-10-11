Ереван: Удар по Степанакерту - это военное преступление, геноцид против армянского народа





Армения и



"В настоящее время идет изучение траектории ракетного удара по Степанакерту. По предварительным данным, удары были нанесены с военных объектов городов Гянджа, Тертер, Евлах. Это были целенаправленные и подлые удары азербайджанских военных. Ответственным за этот акт Арцах с 27 сентября каждый день предоставляет международным организациям всю информацию о ракетном обстреле вооруженными силами Азербайджана армянских городов Степанакерта, Шуши, Мартуни, Мардакерта, Гадрута."В настоящее время идет изучение траектории ракетного удара по Степанакерту. По предварительным данным, удары были нанесены с военных объектов городов Гянджа, Тертер, Евлах. Это были целенаправленные и подлые удары азербайджанских военных. Ответственным за этот акт геноцида против армянского народа является военно-политическое руководство Азербайджана и лично военный преступник Ильхам Алиев".



Республика Арцах в настоящее время оценивает ситуацию. "Мы оставляем за собой право уничтожить все легитимные военные объекты, с которых обстреливаются армянские города Арцаха".



Кроме того страны, продающие Азербайджану вооружение, должны знать, что "он применяет это смертоносное оружие против гражданских лиц, против детей, женщин и стариков".



Ракетные удары по Степанакерту являются военно-политической провокацией руководства Азербайджана: "Мы классифицируем ракетный удар азербайджанской стороны по Степанакерту как теракт, военное преступление, Ракетные удары по Степанакерту являются военно-политической провокацией руководства Азербайджана: "Мы классифицируем ракетный удар азербайджанской стороны по Степанакерту как теракт, военное преступление, геноцид против армянского народа. Это военно-политическая провокация руководства Азербайджана".



Военная цель этой провокации заключается в стремлении запугать население Арцаха, посеять панику. "Политическая цель - расчет на то, что Военная цель этой провокации заключается в стремлении запугать население Арцаха, посеять панику. "Политическая цель - расчет на то, что Армения ударит в ответ по объектам в Азербайджана и, таким образом, у Азербайджана появится повод вовлечь третьи страны в конфликт, помимо террористов из Сирии и Турции".



Арцах призвал Минскую группу ОБСЕ и мировую общественность дать оценку обстрелу Степанакерта и других мирных городов.



"Это акт вандализма, варварство, совершенные азербайджанской стороной, и очередное преступление против армянского народа. Вся ответственность за это лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана. Территория Арцаха подвергается обстрелу с территории города Гянджи. Все это является грубейшим нарушением международного права".

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