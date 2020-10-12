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ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 12 ОКТЯБРЯ - ОБНОВЛЕНО

   Война в Карабахе 
00:02  Посольство США в Азербайджане предупредило своих граждан не посещать Азербайджан, в том числе из-за угрозы терроризма.

00:07 Репортаж Минобороны из города Гадрут, куда проникли азербайджано-турецкие диверсанты и были жёстко отброшены с огромными потерями

00:09 Великобритания также предупреждает своих граждан об угрозе терроризма внутри Азербайджана и рекомендует гражданам воздержаться от поездках в эту страну.




  Источник:FMG NEWS

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