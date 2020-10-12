ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 12 ОКТЯБРЯ - ОБНОВЛЕНО

Посольство США в Азербайджане предупредило своих граждан не посещать Азербайджан , в том числе из-за угрозы терроризма. 00:02





00:07 Репортаж Минобороны из города Гадрут, куда проникли азербайджано-турецкие диверсанты и были жёстко отброшены с огромными потерями





00:09 Великобритания также предупреждает своих граждан об угрозе терроризма внутри Азербайджана и рекомендует гражданам воздержаться от поездках в эту страну.







