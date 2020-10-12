Как Азербайджан уничтожает детей и женщин в Степанакерте| ФОТО

Арцах
продолжает борьбу против терроризма Азербайджана и Турции. Погибают и получают ранение мирные жители, в том числе дети, женщины и старики. Люди вынуждены покидать свои дома. Уничтожаются культурные объекты.
Весь армянский народ находится под прямой угрозой уничтожения. Напомним что против 3 000 000 армян воюют 95 000 000 азербайджанцев, турков и террористов.
Цивилизованный мир более не имеет права молчать.
Напомним что Азербайджан
уже внесен в список опасных стран с угрозой жизни и терроризма, а Израиль активно вооружает этих самых террористов из Сирии и Турции воюющих в Азербайджане против детей женщин и стариков.