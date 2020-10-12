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Как Азербайджан уничтожает детей и женщин в Степанакерте| ФОТО

Пострадавшая женщина в Степанакерте
Арцах продолжает борьбу против терроризма Азербайджана и Турции. Погибают и получают ранение мирные жители, в том числе дети, женщины и старики. Люди вынуждены покидать свои дома. Уничтожаются культурные объекты.

Весь армянский народ находится под прямой угрозой уничтожения. Напомним что против 3 000 000 армян воюют 95 000 000 азербайджанцев, турков и террористов. 

Цивилизованный мир более не имеет права молчать.

Напомним что Азербайджан уже внесен в список опасных стран с угрозой жизни и терроризма, а Израиль активно вооружает этих самых террористов из Сирии и Турции воюющих в Азербайджане против детей женщин и стариков.

 Дети пострадавшие от ракетного обстрела Степанакерта (Республика Арцах) (кассетные бомбы)

Дети пострадавшие от ракетного обстрела Степанакерта (Республика Арцах) (кассетные бомбы)


  Источник:FMG NEWS

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