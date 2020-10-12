Президент Мирзиёев поздравил главу Таджикистана с победой на выборах

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев 12 октября поздравил по телефону руководителя Таджикистана Эмомали Рахмона с уверенной победой на прошедших в воскресенье выборах президента страны и пожелал больших успехов в деятельности на благо и процветание братского народа. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.

В ходе дружественной беседы, стороны рассмотрели актуальные аспекты дальнейшего укрепления узбекско-таджикских отношений.

Кроме того, особо отмечена важность своевременной практической реализации договоренностей двух лидеров, выполнения решений межправительственной комиссии и выработки новой повестки дня предстоящих межгосударственных встреч.

Политики вновь приветствовали принятие 9 октября совместного заявления президентов Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана по сложной обстановке в Кыргызстане.

В завершении разговора, подчеркнута взаимная приверженность развитию долгосрочного и полномасштабного сотрудничества стран.

На состоявшихся в Таджикистане 11 октября выборах, Рахмон победив в пятый раз, набрал 90,92 процента голосов избирателей. Срок президентских полномочий составляет семь лет, он убедительно правит страной с 1992 года.

Ранее SNG.Today сообщал, что Шавкат Мирзиёев поздравил Эмомали Рахмона с днём рождения, ему исполнилось 68 лет.