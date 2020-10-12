В Приднестровье вводятся новые ограничительные меры

Глава Приднестровья Вадим Красносельский 12 октября провёл очередное заседание республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Члены заседания приняли решение о введении новых ограничительных мер в регионе, которые введены для борьбы с пандемической инфекцией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы Приднестровья.

Таким образом, в Приднестровье отныне запрещено посещать закрытые учреждения с круглосуточным пребыванием людей. Посещение таких мест разрешено только отдельным категориям физических лиц, которые обязательно должны пройти «входной фильтр».

Кроме того, выход постояльцев таких учреждений за пределы территории тоже ограничен. Также, было решено сократить количество проверок закрытых учреждений социального обеспечения и уменьшить численный состав таких комиссий.

Помимо этого, для предупреждения второй волны коронавирусной инфекции,

главам госучреждений и предприятий рекомендовано перевести на дистанционный режим работы треть сотрудников. Особое внимание они обязаны уделить работникам пенсионного возраста.