Российские кинологи включили туркменского алабая в Топ-3 по сторожевым качествам

По данным Российской кинологической федерации (РКФ) туркменский алабай замыкает тройку лидеров в списке сторожевых собак. Об этом 11 октября сообщает ИА «РИА Новости».

Согласно списку кавказская овчарка, московская сторожевая, среднеазиатская овчарка — алабай, тибетский мастиф и русский чёрный терьер обладают лучшими сторожевыми качествами.

По данным источника, президент федерации Владимир Голубев рассказал о выборе породы и какими характеристиками должна обладать сторожевая собака.

— Охранные собаки, как правило, не имеют тесных контактов с человеком и очень недоверчивы к посторонним людям. Их охранное поведение отчасти обусловлено породными особенностями, но они в обязательном порядке требуют дрессировки, направленной на то, чтобы владелец был способен контролировать их поведение, — приводит слова Голубева издание.

По его словам, для этого их необходимо готовить с щенячьего возраста.

— Алабаи - бесстрашная порода собак, которая практически никогда не проявляет агрессию первой. Увидев чужака на своей территории, сначала лает и рычит, а действует только при наличии провокации. У представителей этой породы сильный характер, и справится с ним не каждый, — отметил руководитель РКФ.

По его словам, алабаи нуждаются в ранней социализации под присмотром профессионального кинолога. Их рекомендуется заводить опытному владельцу, который сможет выделять время на дрессировку и воспитание.

Стоит отметить, в Туркменистане по инициативе главы государства в мае 2020 года создана Ассоциация «Туркменские алабаи» (Türkmen alabaý itleri). В деятельность организации входит разведение на системной основе, с применением методов народной селекции и достижений мировой науки. Во всех регионах страны откроют племенные центры алабаев.

Добавим, сегодня алабаи ­— это одна из самых популярных пород в мире. В последние годы интерес к этой породе значительно вырос и в Европе. Только в Туркменистане стараниями селекционеров и связи с изолированностью алабаев от других пород собак сохранился его первозданный вид, не смешанный с другими породами.