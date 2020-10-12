 
  • 22:45 – Корень всех проблем – Турция | Никос Дендиас 
  • 22:38 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 12 ОКТЯБРЯ - ОБНОВЛЕНО 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 22:45 – Корень всех проблем – Турция | Никос Дендиас 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 21:25 – В крови азербайджанского рэпера Эльмина Гулиева нашли наркотики | резонансное ДТП 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Российские кинологи включили туркменского алабая в Топ-3 по сторожевым качествам

  • 12.10.2020, 19:15,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Российские кинологи включили туркменского алабая в Топ-3 по сторожевым качествамПо данным Российской кинологической федерации (РКФ) туркменский алабай замыкает тройку лидеров в списке сторожевых собак. Об этом 11 октября сообщает ИА «РИА Новости».

Согласно списку кавказская овчарка, московская сторожевая, среднеазиатская овчарка — алабай, тибетский мастиф и русский чёрный терьер обладают лучшими сторожевыми качествами.

По данным источника, президент федерации Владимир Голубев рассказал о выборе породы и какими характеристиками должна обладать сторожевая собака.

— Охранные собаки, как правило, не имеют тесных контактов с человеком и очень недоверчивы к посторонним людям. Их охранное поведение отчасти обусловлено породными особенностями, но они в обязательном порядке требуют дрессировки, направленной на то, чтобы владелец был способен контролировать их поведение, — приводит слова Голубева издание.

По его словам, для этого их необходимо готовить с щенячьего возраста.

— Алабаи - бесстрашная порода собак, которая практически никогда не проявляет агрессию первой. Увидев чужака на своей территории, сначала лает и рычит, а действует только при наличии провокации. У представителей этой породы сильный характер, и справится с ним не каждый, — отметил руководитель РКФ.

По его словам, алабаи нуждаются в ранней социализации под присмотром профессионального кинолога. Их рекомендуется заводить опытному владельцу, который сможет выделять время на дрессировку и воспитание.

Стоит отметить, в Туркменистане по инициативе главы государства в мае 2020 года создана Ассоциация «Туркменские алабаи» (Türkmen alabaý itleri). В деятельность организации входит разведение на системной основе, с применением методов народной селекции и достижений мировой науки. Во всех регионах страны откроют племенные центры алабаев.Российские кинологи включили туркменского алабая в Топ-3 по сторожевым качествам

Добавим, сегодня алабаи ­— это одна из самых популярных пород в мире. В последние годы интерес к этой породе значительно вырос и в Европе. Только в Туркменистане стараниями селекционеров и связи с изолированностью алабаев от других пород собак сохранился его первозданный вид, не смешанный с другими породами.





  •   Просмотров Сегодня: 38


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Туркменистане откроют племенные центры алабаев
    » Опубликована обновлённая Конституция Российской Федерации
    » Кто сказал, что собаки обладают исключительным интеллектом?
    » Кто сказал, что собаки обладают исключительным интеллектом?
    » Украина бойкотирует все соревнования в России
    » Путин назначил представителя по вопросу о группировке российских войск в Армении
    » ИЗМЕНЕНИЕ В РУКОВОДЯЩЕМ СОСТАВЕ ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ НКР
    » Владелец собаки, покусавшей ребенка в Подмосковье, сдался полиции
    » РФ должна ответить на позицию Грузии о компенсации до 9 октября
    » Под Саратовом овчарка загрызла двухлетнего ребенка
    » Песков опроверг выход Украины из «нормандской четверки»
    » Александр Борода: "Вызовы времени требуют консолидации всех традиционных конфессий"
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Корень всех проблем – Турция | Никос Дендиас

    • 22:45
    • 10
    • 0

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 12 ОКТЯБРЯ - ОБНОВЛЕНО

    • 22:38
    • 203
    • 0

    Российские кинологи включили туркменского алабая в Топ-3 по сторожевым качествам

    • 19:15
    • 40
    • 0

    Как Азербайджан уничтожает детей и женщин в Степанакерте| ФОТО

    • 18:56
    • 44
    • 0

    В Приднестровье вводятся новые ограничительные меры

    • 17:28
    • 38
    • 0

    Президент Мирзиёев поздравил главу Таджикистана с победой на выборах

    • 16:49
    • 33
    • 0

    Глава МИД Армении вновь прибыл в Москву

    • 11:38
    • 72
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 60513
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 56105
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49594
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 47702
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45255
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39138
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37625
    • 0

    Корень всех проблем – Турция | Никос Дендиас

    • 22:45
    • 10
    • 0

    Глава МИД Армении вновь прибыл в Москву

    • 11:38
    • 72
    • 0

    Российские кинологи включили туркменского алабая в Топ-3 по сторожевым качествам

    • 19:15
    • 40
    • 0

    В Приднестровье вводятся новые ограничительные меры

    • 17:28
    • 38
    • 0

    Президент Мирзиёев поздравил главу Таджикистана с победой на выборах

    • 16:49
    • 33
    • 0

    Как Азербайджан уничтожает детей и женщин в Степанакерте| ФОТО

    • 18:56
    • 44
    • 0

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 12 ОКТЯБРЯ - ОБНОВЛЕНО

    • 22:38
    • 203
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    WAR IN KARABAKH | 12-10-2020 | HOT NEWS FEED
          [12.10.20 08:42] During the night the situation in the Artsakh-Azerbaijani conflict zone was relatively stable and tense. ...

    WAR IN KARABAKH | 11-10-2020 | HOT NEWS FEED
          [11.10.20 00:14] The new shelling of Stepanakert is a disrespectful attitude towards the results of the talks in Moscow. ...

    Press-conference of the President of Artsakh Arayik Harutyunyan (in English)
      Press-conference of the President of Artsakh Arayik Harutyunyan (in English)

    Armenians from all over the world demand recognition of the independence of the Republic of Artsakh.
    Meanwhile Armenians around the world continue to demonstrate in support of their homeland: Armenians from all over the world demand recognition ...

    WAR IN KARABAKH | HOT NEWS FEED | 10-10-2020
          [10.10.20 02:21] Canadian Foreign Minister François-Philippe Champagne in a telephone conversation with his Turkish ...

    WAR IN KARABAKH | HOT NEWS FEED | 09-10-2020
          [08.10.20 23:41] The Azerbaijani armed forces bombed the Ghazanchetsots Cathedral, as a result of which international ...

    WAR IN KARABAKH | HOT NEWS FEED | 08-10-2020
         [07.10.20 17:54] This day is the day of one of the glorious victories of Armenian history. Glory of the Armenian army: ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА