В Казахстане теперь можно получить деньги за старые и негодные грузовики

В Казахстане с 12 октября ТОО «Оператор РОП» (расширенных обязательств производителей) объявило новую опцию для автовладельцев страны. Если раньше на утилизацию, хозяева за определённую оплату могли сдать только легковой автомобиль, то отныне владельцы старых грузовых и пассажирских авто, тоже могут сдать свои машины как автохлам за денежные выплаты, сообщает informburo.kz.

Служба оператора отмечает, что деньги за грузовую и пассажирскую автотехнику, пришедшую в негодность, будут распределяться в рамках месячного расчётного показателя (МРП).

Лёгкие категории грузовых транспортных средств будут оцениваться в 144 МРП — приблизительно 400 тысяч тенге. За другие авто, таких же категорий, но неполной комплектации будут выплачивать сумму соразмерную 126 МРП, чуть больше 350 тысяч тенге. За отправку в утиль тяжёлых транспортных единиц с полной комплектацией, бывший владелец получит порядка 600 тысяч тенге, что приравнивается к 216 МРП.

Средства после оценки машины и других определённых процедур, переведут на счёт собственника в двухдневный срок. Организаторы отмечают, что со старта программы стимулирования сдачи транспортных средств, было отправлено на переработку 150 тысяч различных моделей автомобилей.