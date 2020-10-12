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Глава МИД Армении вновь прибыл в Москву

Глава МИД Армении вновь прибыл в МосквуРуководитель внешнеполитического ведомства Армении Зограб Мнацаканян в российской столице будет находиться 11-13 октября. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Предстоящий диалог, как отмечается, состоится в развитие договоренностей, достигнутых в Москве на прошлой неделе на трехсторонней встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.

В рамках своего визита, Мнацаканян встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, и с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Армянский министр уже сегодня посетил могилу Неизвестного солдата и возложил венок.

Глава МИД Армении вновь прибыл в МосквуРанее представитель МИД России Мария Захарова отметила, что российская сторона не позволяет себе играть на чувствах народов других стран и никогда – «не занимается пустой риторикой».

Напомним, что 27 сентября на линии соприкосновения Карабаха и Азербайджана начались бои, затем, сразу через несколько часов обвинив армию обороны Арцаха, Азербайджан начал контрнаступательную операцию, при этом обвинив армянскую сторону в обстрелах. В МО Армении подчеркнули, что провокация готовилась заранее, так как такую крупную операцию невозможно подготовить за пару часов. 





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