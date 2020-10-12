 Корень всех проблем – Турция | Никос Дендиас

Министр иностранных дел Греции: Корень всех проблем – Турция
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил сегодня, что «Турция действует как нарушитель мира и стабильности в регионе».
После встречи министров иностранных дел стран-членов Европейского союза сегодня в Люксембурге Никос Дендиас сделал заявление, в котором говорится:
«Сегодня я проинформировал своих коллег о новых незаконных действиях Турции на континентальном шельфе Греции. Я также объяснил очевидное. Все проблемные ситуации в регионе – Нагорный Карабах
, Сирия, Ирак, Ливия, Кипр, Восточное Средиземноморье – имеют одну общую черту. Этот общий знаменатель – Турция.
«Турция действует как нарушитель мира и стабильности в регионе вопреки международному праву, вопреки всем выводам Совета Европы».