Пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.
Азербайджан
продолжает грубо нарушать режим гуманитарного перемирия и с раннего утра вновь начал широкомасштабные военные действия по всему периметру передовой. Из артиллерийского оружия обстреливаются также мирные населенные пункты.
В активных боевых действиях вместе с армейскими подразделениями с азербайджанской стороны принимают участие несколько тысяч наемников-террористов. Армия обороны ведет тяжелые бои, пытаясь остановить наступательные действия противника. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы причинить большие потери вооруженному до зубов врагу и обеспечить победу в этой отечественной войне.
ВАЖНО:
Полностью отрицаем обвинения Министерства обороны Азербайджана в обстреле Тартарского района.
Этой абсолютно ложной информацией азербайджанская сторона готовит почву для агрессивных действий в отношении мирных населенных пунктов.
Информация о том, что район Агджабеди находится под огнем, тоже ложная.
Армянская сторона соблюдает режим гуманитарного перемирия и приостанавливает нарушающие его наступательные действия Азербайджана.