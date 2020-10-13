Пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.



Азербайджан продолжает грубо нарушать режим гуманитарного перемирия и с раннего утра вновь начал широкомасштабные военные действия по всему периметру передовой. Из артиллерийского оружия обстреливаются также мирные населенные пункты.

В активных боевых действиях вместе с армейскими подразделениями с азербайджанской стороны принимают участие несколько тысяч наемников-террористов. Армия обороны ведет тяжелые бои, пытаясь остановить наступательные действия противника. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы причинить большие потери вооруженному до зубов врагу и обеспечить победу в этой отечественной войне.



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