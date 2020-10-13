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Минобороны РФ выразило обеспокоенность переброской террористов в Азербайджан

 Минобороны РФ выразило обеспокоенность переброской террористов в Азербайджан
Минобороны РФ выразило обеспокоенность переброской террористов в Азербайджан

Минобороны России выразило обеспокоенность информацией о переброске боевиков террористических группировок с Ближнего Востока в район конфликта в Нагорном Карабахе.

Глава минобороны Сергей Шойгу также позвонил министру обороны Турции и выразил озабоченность из-за переброски в зону конфликта в Нагорном Карабахе боевиков.

Напомним, что на стороне Азербайджана против армян в Арцахе воюют турецкие наемники из Сирии и Ливана. Удалось выяснить, что боевики являются членами бригад "Султан Мурад”, "Дивизия Хамза” и "Султан Сулейман шах” из протурецкой "Сирийской национальной армии”.

Наличие террористов в Азербайджане подтвердили глава СВР РФ Сергей Нарышкин, президент Франции Эммауэль Макрон, а также посольства США и Великобритании в Баку.

В свою очередь президент Арцаха Араик Арутюнян призвал весь цивилизованный мир объединиться в антитеррористическую коалицию, поскольку международный терроризм угрожает не только Арцаху и Армении, но и всему миру.



  Источник:FMG NEWS

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