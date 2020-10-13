 Обращение Президента Республики Арцах, Араика Арутюняна

Уважаемые соотечественники!
Только что подписал единогласно принятый сегодня парламентом законопроект о внесении дополнений в «Закон Республики Арцах
об обороне». Он был представлен в Национальное собрание по моей инициативе и будет регламентировать участие ополченцев в вооруженной обороне нашей республики на добровольной основе.
Необходимость принятия закона исходит из сложившейся военной ситуации и преследует цель, наряду с Армией обороны, еще более укрепить защиту наших границ. В развязанной врагом войне против нас участвует как Турция, так и тысячи наемников-террористов.
В этот решающий момент святой отечественной войны еще раз обращаюсь к нашему народу с призывом сплотиться и приложить все усилия для достижения окончательной победы. Для того, чтобы разбить позвоночник врага и отбросить его за наши границы, важно индивидуальное участие каждого из вас.
Мы победим и для будущих поколений обеспечим мирную и безопасную жизнь на собственной земле и на родине.
За дело…