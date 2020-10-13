 Обращение Президента Республики Арцах, Араика Арутюняна

Уважаемые соотечественники!



Только что подписал единогласно принятый сегодня парламентом законопроект о внесении дополнений в «Закон Республики Только что подписал единогласно принятый сегодня парламентом законопроект о внесении дополнений в «Закон Республики Арцах об обороне». Он был представлен в Национальное собрание по моей инициативе и будет регламентировать участие ополченцев в вооруженной обороне нашей республики на добровольной основе.



Необходимость принятия закона исходит из сложившейся военной ситуации и преследует цель, наряду с Армией обороны, еще более укрепить защиту наших границ. В развязанной врагом войне против нас участвует как Турция, так и тысячи наемников-террористов.



В этот решающий момент святой отечественной войны еще раз обращаюсь к нашему народу с призывом сплотиться и приложить все усилия для достижения окончательной победы. Для того, чтобы разбить позвоночник врага и отбросить его за наши границы, важно индивидуальное участие каждого из вас.



Мы победим и для будущих поколений обеспечим мирную и безопасную жизнь на собственной земле и на родине.

За дело…



