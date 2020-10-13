В Иране раскрыли ложь Баку о взятии Джабраиля и Гадрута | Miranpress

Сегодня утром на территории Ирана в провинции Ардебиль был сбит разведывательно-ударный беспилотник израильского производства Harop. БПЛА упал в приграничном городе Парсабад.





«Harop – один из продуктов «сионистского режима», который Республика Баку Азербайджан ) купила и использовала в карабахской войне», – пишет иранский телеграмм-канал Miranpress.





Вместе с тем, канал отмечает следующее: "Но что очень интересно, так это то, что Республика Баку утверждает, что взяла Джабраиль и Гадрут. Так что фронт войны должен быть недалеко от Асландуза, а не Парсабада. Таким образом, этот БПЛА либо проник в страну для диверсии, либо Армения добилась большого прогресса и достигла Парсабада”.





Теперь, официально, у КСИР есть свой собственный Harop, где для местных специалистов особый интерес представляют оптико-электронные компоненты. По материалам ИНФОТЕКА 24